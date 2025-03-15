Російські солдати скаржаться на українські дрони, які дошкуляють їм на Куп’янському напрямку.

«По пять-шесть дронов гоняются за нами», - кажуть росіяни у черговому перехопленні.

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Аудіо розмови ворога опублікували в ГУР.

ГУР перехопило скарги росіян на безпілотники ЗСУ

У черговому перехопленні української розвідки, росіяни жаліються на безжальні FPV-дрони українських захисників.

За словами росіянина, воїни Сил оборони України не шкодують дронів-камікадзе й влаштували поблизу Куп’янська справжнє сафарі на загарбників.

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«Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как ушли вперёд, и всё, больше ни слуху, ни духу. Вот парень раненый тут есть с Купянского направления. Говорит, ну по 5-6 дронов гоняются за нами», - каже росіянин.

Дрони ГУР вдарили по виробництву дронів у Калузькій області

Цього тижня далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки вдарили по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області, повідомили джерела Kyiv Post в ГУР.

Відомо, що першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: “это просто ад какой-то”, “два хлопка ого какие были”, “бабахнуло по заводу”.

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Губернатор Калузької області підтвердив атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт зв’язку та енергетики.