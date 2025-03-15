Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на представника Єльського університету.

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DOGE Маска припинив фінансування групи, яка шукала депортованих до РФ дітей

«Дослідникам з Гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL) нещодавно повідомили про те, що державне фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні припинено», – сказав представник університету.

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За його словами, HRL розслідує гуманітарні кризи по всьому світу, використовуючи дані із відкритих джерел та аналіз.

Зазначається, що команда Єльського університету допомагала з виявленням викрадених дітей, працюючи спільно з Bring Kids Back UA, кампанією, започаткованою Президентом України Володимиром Зеленським. Загалом їм вдалось повернути близько 1240 дітей.

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Наголошується, що питання викрадення українських дітей чимало разів порушували на Капітолійському пагорбі, зокрема старшим демократом Діком Дурбіном.

«Війна виявляє найгірше у людях. І Росія під кривавим керівництвом Володимира Путіна скоїла деякі з найжахливіших звірств воєнного стану, які лише можна собі уявити. Але одне з найжахливіших цих злодіянь – викрадення Росією українських дітей», – сказав він.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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