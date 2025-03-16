У Білому домі пояснили рішення припинити фінансування «Голосу Америки».

Адміністрація президента Дональда Трампа висунула мовнику ряд критичних зауважень. Мовляв, медіа порушувало журналістські стандарти й вдавалося до «радикальної пропаганди».

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Зупинка фінансування «Голосу Америки»: пояснення Білого дому

Зокрема, посилаючись на цитати різних медіа, в Білому домі заявили, що мовник порушував журналістські стандарти та намагався уникати відповідальності.

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Крім цього, стверджується, що кілька журналістів «Голосу Америки» публікували у своїх професійних акаунтах у соцмережах коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Також в адміністрації Трампа заявили, що керівництво «Голосу Америки» наказало співробітникам не називати угруповання ХАМАС та його членів терористами, «за винятком випадків цитування заяв»; у жовтні 2020 року мовник писав про можливу роль Росії у скандалі із ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена - Гантера Байдена, що адміністрація Трампа розглядає як «применшення достовірності» цієї історії; у березні 2019 року «Голос Америки» показав сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку у США.

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Більше по темі Рубіо поговорив телефоном з Лавровим Під час розмови йшлося, зокрема, про удари США по хуситах та відновлення двосторонніх зв’язків.

«Голос Америки» і «Радіо свобода» призупинили роботу

У суботу стало відомо, що адміністрація Президента США відправила журналістів «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших мовників, що фінансуються США, в адміністративну відпустку.

Сталося це після того, як у п’ятницю Дональд Трамп підписав указ про скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM), якому підпорядковуються «Голос Америки», «Радіо Свобода» та інші міжнародні медіа.

Керівник Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка підтвердив, що медіаресурс призупинив мовлення.

«На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі - поки невідомо», - написав він та подякував всім колегам за «фантастичну роботу усі ці роки».

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Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав рішення про скасування гранту на діяльність компанії «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», - йдеться в його заяві.