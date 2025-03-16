У Білому домі пояснили рішення припинити фінансування «Голосу Америки». 

Адміністрація президента Дональда Трампа висунула мовнику ряд критичних зауважень. Мовляв, медіа порушувало журналістські стандарти й вдавалося до «радикальної пропаганди».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зупинка фінансування «Голосу Америки»: пояснення Білого дому 

Зокрема, посилаючись на цитати різних медіа, в Білому домі заявили, що мовник порушував журналістські стандарти та намагався уникати відповідальності.

Advertisement

Крім цього, стверджується, що кілька журналістів «Голосу Америки» публікували у своїх професійних акаунтах у соцмережах коментарі проти Трампа, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Також в адміністрації Трампа заявили, що керівництво «Голосу Америки» наказало співробітникам не називати угруповання ХАМАС та його членів терористами, «за винятком випадків цитування заяв»; у жовтні 2020 року мовник писав про можливу роль Росії у скандалі із ноутбуком сина колишнього президента США Джо Байдена - Гантера Байдена, що адміністрація Трампа розглядає як «применшення достовірності» цієї історії; у березні 2019 року «Голос Америки» показав сюжет про трансгендерних мігрантів, які шукають притулку у США.

Advertisement
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим
Більше по темі

Рубіо поговорив телефоном з Лавровим

Під час розмови йшлося, зокрема, про удари США по хуситах та відновлення двосторонніх зв’язків.

«Голос Америки» і «Радіо свобода» призупинили роботу

У суботу стало відомо, що адміністрація Президента США відправила журналістів «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших мовників, що фінансуються США, в адміністративну відпустку.

Сталося це після того, як у п’ятницю Дональд Трамп підписав указ про скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM), якому підпорядковуються «Голос Америки», «Радіо Свобода» та інші міжнародні медіа.

Керівник Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка підтвердив, що медіаресурс призупинив мовлення. 

«На цей час Голос Америки Українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі - поки невідомо», - написав він та подякував всім колегам за «фантастичну роботу усі ці роки».

Advertisement

Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав рішення про скасування гранту на діяльність компанії «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», - йдеться в його заяві.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Китайський флот оточив Австралію? Що відбувається
Київ Пост
бер. 12
Трамп заявив, що Україна “може не вижити в будь-якому разі”
Київ Пост
бер. 10
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
ПОГЛЯД: Чи виженуть США українських біженців?
Любомир Луцюк
бер. 10
Більше про США
DOGE Маска припинив фінансування групи, яка розшукувала викрадених РФ українських дітей США
DOGE Маска припинив фінансування групи, яка розшукувала викрадених РФ українських дітей
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Угоду про корисні копалини зі США можна укласти онлайн, - ОП США
Угоду про корисні копалини зі США можна укласти онлайн, - ОП
Київ Пост
1д тому
Путін хоче затягнути переговори: аналіз ISW щодо можливого перемир’я Путін
Путін хоче затягнути переговори: аналіз ISW щодо можливого перемир’я
Київ Пост
1д тому
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії США
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії
Київ Пост
2д тому
Читати далі
США намагаються врятувати Росію від Китаю? Росія
ПОГЛЯД: США намагаються врятувати Росію від Китаю?
Джордж Монастіріакос
6г тому
Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні США
Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні
Київ Пост
9г тому
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим Росія
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим
Київ Пост
11г тому
Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода» США
Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода»
Київ Пост
11г тому
" Попередній Генштаб опублікував карту, де Суджа не під контролем ЗСУ
Далі » Затриманому за вбивство Ганула повідомили про підозру