Президент США Дональд Трамп заявив, що у вівторок поговорить з російським диктатором Володимиром Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Перелітаючи з Флориди до Вашингтона на літаку Air Force One, Трамп сказав журналістам: «Ми подивимося, чи буде у нас що оголосити, можливо, до вівторка.

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У вівторок я буду говорити з президентом Путіним».

«За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні», - цитує його агентство “Ассошіейтед Прес”(AP).

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Він додав, що під час дискусії будуть обговорюватися територіальні питання та енергетична інфраструктура.

«Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції», - сказав Трамп, охарактеризувавши переговори як “поділ певних активів”.

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Потенційна розмова може стати поворотним моментом у війні, а також сигналізувати про більш широкі зміни у зовнішній політиці США, зазначає АР. Європейські союзники залишаються обережними, враховуючи його минулі похвали на адресу Путіна і критику президента України Володимира Зеленського, якого він нещодавно дорікнув під час візиту до Білого дому.

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Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф нещодавно відвідав Москву для сприяння переговорам і натякнув, що дзвінок між Трампом і Путіним неминучий.

В інтерв’ю CNN він сказав, що очікує на дійсно хорошу і позитивну дискусію між Трампом і російським лідером цього тижня.

Після переговорів у Саудівській Аравії Білий дім запропонував припинення вогню, на що Київ погодився, але Путін не дав чіткої відповіді, натомість перерахувавши умови і висловивши занепокоєння.

Москва повідомила, що держсекретар США Марко Рубіо говорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про домовленості, досягнуті на російсько-американському саміті в Ер-Ріяді минулого місяця. Однак Росія не згадала про запропоноване припинення вогню.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Кремль у тому, що він затягує час, щоб покращити свої позиції на полі бою перед мирними переговорами.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розкритикував Путіна за «зволікання», заявивши, що розпливчаста відповідь Росії на пропозицію про припинення вогню «недостатньо хороша».