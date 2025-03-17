Європейський Союз вітає результати переговорів делегацій України і США у Джиді та пропозицію щодо припинення вогню, але не бачить жодного бажання з боку Росії досягти справжнього миру, заявила в Брюсселі перед початком Ради ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Укрінформ.

«Ми маємо різні теми для обговорення сьогодні. По-перше, ми будемо говорити про Україну. Ми дійсно вітаємо домовленості, що були досягнуті у Джиді за результатом переговорів.

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Ми бачимо, що зараз м’яч на боці Росії, а також ті умови, які вони висувають.

Є велике питання, чи вони дійсно хочуть миру», - зазначила висока представниця ЄС.

За її словами, ті умови, про які вони говорять, демонструють, що насправді вони не хочуть миру.

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Два роки тому МКС видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

«Тому що вони висувають як передумову всі свої головні цілі, які вони хочуть досягти від цієї війни», - додала Каллас.

Новий пакет допомоги Україні від ЄС – що відомо

Коментуючи можливість прийняття нового пакету допомоги ЄС для України, вона зауважила, що це питання отримало широку політичну підтримку серед країн-членів.

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Водночас своє слово у цьому питання мають сказати також міністри оборони європейських країн.

«Є широка політична підтримка для цієї ініціативи, але є дуже багато деталей, які треба відпрацювати. Важливо, щоб Рада ЄС заявила, що ми маємо рухатися швидко, і це саме те, що ми робимо… разом з країнами, які хочуть над цим працювати», - зазначила висока представниця ЄС.

За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні розглянуть також ситуацію на Близькому Сході та в Сирії.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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