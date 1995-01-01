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Спецпосланець Трампа Келлогг призупинив розробку мирного плану щодо України
США
Спецпосланець Трампа Келлогг призупинив розробку мирного плану щодо України
Елементи мирного плану він представить на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.
Київ Пост
1д тому