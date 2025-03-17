У неділю радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що в рамках попередніх мирних переговорів з Росією Білий дім запропонує Україні отримати якісь гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки.

В інтерв’ю ABC News головний радник президента Дональда Трампа з питань безпеки заявив, що, зважаючи на «реалії на місцях», Україні доведеться поступитися Росією територією. Його слова дуже нагадували кремлівські тези про баланс сил на полі бою.

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Мирні переговори - чого зараз вимагає Росія - що відомо

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), протягом останніх тижнів Владімір Путін та інші члени кремлівського керівництва послідовно вимагають від України віддати Росії всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, «в тому числі ще не окуповані райони».

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Раніше американський лідер заявляв про бажання обговорити з російським президентом пропозицію 30-денного припинення вогню в Україні.

Путін наполягає на тому, що так звана «Новоросія» є невід’ємною частиною Російської Федерації. Речник Кремля Дмитрій Пєсков відносить сюди всю східну і південну частини України, тобто Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області, а також Кримський півострів.

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За останніми оцінками ISW, Росія наразі окупувала лише невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області, і «російські війська просуваються до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Постійні заяви Кремля з вимогою до України поступитися своєю неокупованою територією свідчать про те, що Кремль і Путін не відмовилися від своїх територіальних цілей, незважаючи на переговори, що тривають».

Кремль не зацікавлений у досягненні миру - Зеленський

У суботу президент України Володимир Зеленський заявив, що накопичення російських військ уздовж східної частини Сумської області свідчить про те, що Кремль не надто зацікавлений у тривалому мирі.

«Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області, –  написав Зеленський у соціальних мережах. – Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону».

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Посланник Трампа з питань конфлікту Стів Віткофф, який кілька днів тому мав кількагодинну зустріч із Путіним, сказав у телевізійному інтерв’ю CNN, що, на його думку, «цього тижня два президенти проведуть дійсно хорошу і позитивну дискусію».

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Вашингтон і європейські союзники Києва тиснуть на Москву, щоб вона погодилася на припинення вогню. У неділю офіційні особи США повідомили, що Трамп говоритиме з Путіним цього тижня.

Москва заявила, що держсекретар США Марко Рубіо зателефонував своєму російському колезі Серґєю Лаврову, і що вони обговорили «конкретні аспекти реалізації домовленостей», досягнутих минулого місяця на російсько-американському саміті в Саудівській Аравії.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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