У понеділок грузинський суд засудив експрезидента Міхеїла Саакашвілі до чотирьох з половиною років за ґратами за незаконний перетин кордону, в результаті чого загальний термін ув’язнення прозахідного політика склав 12,5 років.
Суд Грузії збільшив термін ув’язнення Саакашвілі до 12,5 років
57-річний Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році до шести років ув’язнення за зловживання службовим становищем, а минулого тижня отримав дев’ятирічний вирок за нецільове використання державних коштів кавказької країни.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Він почав відбувати покарання у 2021 році, коли повернувся в країну з вигнання.
У понеділок Саакашвілі був засуджений до «чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за незаконний перетин кордону Грузії», коли він таємно повернувся з вигнання в Україні, повідомив AFP адвокат Діто Садзаглішвілі.
«Беручи до уваги сукупність вироків, загальний термін ув’язнення Міхеїла Саакашвілі становить 12 років і шість місяців», - сказав суддя Міхеїл Джинджолія.
Глава МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України
Саакашвілі та правозахисні групи засудили його переслідування як політично мотивоване.
Його утримують у цивільній лікарні, куди він був переведений у 2022 році після того, як оголосив 50-денне голодування на знак протесту проти свого затримання.
Європейський парламент закликав до його негайного звільнення, а президент України Володимир Зеленський зажадав, щоб Саакашвілі, який є громадянином України з 2019 року, був переведений до Києва.
Зеленський, який призначив Саакашвілі своїм головним радником з нагляду за реформами, звинуватив Росію у «вбивстві» Саакашвілі «від рук грузинської влади».
Європейський Союз і Сполучені Штати закликали Грузію забезпечити Саакашвілі медичне лікування і захист його прав.
Правозахисна організація Ради Європи назвала його «політичним в’язнем», а Amnesty International назвала його лікування «очевидною політичною помстою».
Саакашвілі назвав вирок “сигналом Москви Зеленському”
Реагуючи на вирок, Саакашвілі звинуватив «проросійський режим» Грузії в тому, що він «цинічно покарав» його за «відмову здати Грузію» під час російської агресії 2008 року.
У серпні 2008 року Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію після того, як Тбілісі ініціював масштабну військову операцію проти проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Південна Осетія, які обстрілювали грузинські села.
У відеозверненні на Facebook Саакашвілі з’явився у футболці з написом «Я - українець».
Він сказав, що вирок, винесений у понеділок, був «сигналом Москви Зеленському, що він розділить мою долю, якщо не здасть Україну».
Російські офіційні особи раніше вітали ув’язнення Саакашвілі.
Його партія «Єдиний національний рух» (ЄНР) звинуватила грузинські суди в тому, що вони «виконують накази режиму, який використовує судову владу, щоб змусити опонентів замовкнути».
“Грузинська мрія”: звинувачення у проросійському курсі та репресіях
Все більш репресивний уряд правлячої партії «Грузинська мрія» зіткнувся зі зростаючими звинуваченнями у відступі від демократії та ухилі в бік Росії.
Після того, як Саакашвілі залишив посаду, він ув’язнив кількох колишніх чиновників, що правозахисні групи назвали політичним полюванням на відьом.
Хворий Саакашвілі, який перебуває в лікарні в Тбілісі з 2022 року, не з’явився на слухання.
«У нього кілька хронічних захворювань, і його стан здоров’я періодично погіршується», - повідомив журналістам минулого тижня Зураб Чхаїдзе, директор лікарні “Вівамед”.
Саакашвілі, який очолив безкровну Революцію троянд у 2003 році і очолював Чорноморський регіон у 2004-2013 роках, перед тим, як вирушити у вигнання, звинуватив тюремну охорону у жорстокому поводженні, а лікарі висловили серйозні занепокоєння щодо його здоров’я.
Революція троянд, під час якої десятки тисяч людей вийшли на вулиці проти фальсифікованих виборів і нестримної корупції, змінила Грузію і уможливила масштабні політичні та економічні реформи, які допомогли більш ніж втричі збільшити ВВП на душу населення.
Але багато хто відчував себе відсунутим на узбіччя - і навіть пригнобленим - під час соціального експерименту з дерадянізації.
Революція також мала ширший вплив на пострадянські країни, такі як Україна, де в результаті Помаранчевої революції наступного року президентом було обрано прозахідного кандидата, а не проросійського.
Так звані «кольорові революції» в Грузії, Україні та Киргизстані призвели до конфронтації з Кремлем, який сприйняв народні повстання як загрозу своєму впливу на території, яку він вважає своїм двором.