У понеділок грузинський суд засудив експрезидента Міхеїла Саакашвілі до чотирьох з половиною років за ґратами за незаконний перетин кордону, в результаті чого загальний термін ув’язнення прозахідного політика склав 12,5 років.

Суд Грузії збільшив термін ув’язнення Саакашвілі до 12,5 років

57-річний Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році до шести років ув’язнення за зловживання службовим становищем, а минулого тижня отримав дев’ятирічний вирок за нецільове використання державних коштів кавказької країни.

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Він почав відбувати покарання у 2021 році, коли повернувся в країну з вигнання.

У понеділок Саакашвілі був засуджений до «чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за незаконний перетин кордону Грузії», коли він таємно повернувся з вигнання в Україні, повідомив AFP адвокат Діто Садзаглішвілі.

«Беручи до уваги сукупність вироків, загальний термін ув’язнення Міхеїла Саакашвілі становить 12 років і шість місяців», - сказав суддя Міхеїл Джинджолія.

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Саакашвілі та правозахисні групи засудили його переслідування як політично мотивоване.

Його утримують у цивільній лікарні, куди він був переведений у 2022 році після того, як оголосив 50-денне голодування на знак протесту проти свого затримання.

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Європейський парламент закликав до його негайного звільнення, а президент України Володимир Зеленський зажадав, щоб Саакашвілі, який є громадянином України з 2019 року, був переведений до Києва.

Зеленський, який призначив Саакашвілі своїм головним радником з нагляду за реформами, звинуватив Росію у «вбивстві» Саакашвілі «від рук грузинської влади».

Європейський Союз і Сполучені Штати закликали Грузію забезпечити Саакашвілі медичне лікування і захист його прав.

Правозахисна організація Ради Європи назвала його «політичним в’язнем», а Amnesty International назвала його лікування «очевидною політичною помстою».

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Саакашвілі назвав вирок “сигналом Москви Зеленському”

Реагуючи на вирок, Саакашвілі звинуватив «проросійський режим» Грузії в тому, що він «цинічно покарав» його за «відмову здати Грузію» під час російської агресії 2008 року.

У серпні 2008 року Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію після того, як Тбілісі ініціював масштабну військову операцію проти проросійських сепаратистів у сепаратистському регіоні Південна Осетія, які обстрілювали грузинські села.

У відеозверненні на Facebook Саакашвілі з’явився у футболці з написом «Я - українець».

Він сказав, що вирок, винесений у понеділок, був «сигналом Москви Зеленському, що він розділить мою долю, якщо не здасть Україну».

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Російські офіційні особи раніше вітали ув’язнення Саакашвілі.

Його партія «Єдиний національний рух» (ЄНР) звинуватила грузинські суди в тому, що вони «виконують накази режиму, який використовує судову владу, щоб змусити опонентів замовкнути».

“Грузинська мрія”: звинувачення у проросійському курсі та репресіях

Все більш репресивний уряд правлячої партії «Грузинська мрія» зіткнувся зі зростаючими звинуваченнями у відступі від демократії та ухилі в бік Росії.

Після того, як Саакашвілі залишив посаду, він ув’язнив кількох колишніх чиновників, що правозахисні групи назвали політичним полюванням на відьом.

Хворий Саакашвілі, який перебуває в лікарні в Тбілісі з 2022 року, не з’явився на слухання.

«У нього кілька хронічних захворювань, і його стан здоров’я періодично погіршується», - повідомив журналістам минулого тижня Зураб Чхаїдзе, директор лікарні “Вівамед”.

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Саакашвілі, який очолив безкровну Революцію троянд у 2003 році і очолював Чорноморський регіон у 2004-2013 роках, перед тим, як вирушити у вигнання, звинуватив тюремну охорону у жорстокому поводженні, а лікарі висловили серйозні занепокоєння щодо його здоров’я.

Революція троянд, під час якої десятки тисяч людей вийшли на вулиці проти фальсифікованих виборів і нестримної корупції, змінила Грузію і уможливила масштабні політичні та економічні реформи, які допомогли більш ніж втричі збільшити ВВП на душу населення.

Але багато хто відчував себе відсунутим на узбіччя - і навіть пригнобленим - під час соціального експерименту з дерадянізації.

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Революція також мала ширший вплив на пострадянські країни, такі як Україна, де в результаті Помаранчевої революції наступного року президентом було обрано прозахідного кандидата, а не проросійського.

Так звані «кольорові революції» в Грузії, Україні та Киргизстані призвели до конфронтації з Кремлем, який сприйняв народні повстання як загрозу своєму впливу на території, яку він вважає своїм двором.