Україна отримає 3,5 мільярда євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility. Рада ЄС затвердила відповідне рішення. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

3,5 млрд євро для України: Рада ЄС схвалила допомогу

“Цей вагомий ресурс допоможе посилити стійкість нашої держави. Кошти спрямуємо на пріоритетні та важливі для людей бюджетні видатки”, – написав Шмигаль.

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Він сподівається на швидке надходження коштів і подякував партнерам за допомогу.

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“Разом забезпечимо майбутнє миру і безпеки в Європі”, – додав прем’єр.

Єврокомісія та ЄІБ уклали угоду на €2 млрд для відновлення України

На міжнародному форумі у Люксембургі Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали гарантійну угоду.

Це відкриває шлях для інвестування банком щонайменше 2 млрд євро в критично важливі проєкти з відбудови України.

Ця угода сприяє втіленню невідкладних проєктів, що відповідають ключовим завданням українського уряду, в межах програми фінансової допомоги “Ukraine Facility”.

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Йдеться про права на вступ до ЄС і НАТО, територіальну цілісність і обороноздатність України.

10 лютого Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоди, що передбачають виділення 16,5 млн євро на відновлення інфраструктури та впровадження енергоефективності.

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