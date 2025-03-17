18 березня має відбутися телефонна розмова президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Це підтвердив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков на брифінгу 17 березня, повідомляють російські ЗМІ.

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Телефонна розмова Путіна і Трампа: анонс від Пєскова 

Пєсков не розкрив теми майбутньої розмови.

Раніше, 16 березня, Трамп заявив про намір обговорити з Путіним пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, контроль над Запорізькою АЕС і територіальні поступки.

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Трамп розповів, що буде говорити з Путіним у вівторок - що відомо

Президент США заявляв, що у вівторок поговорить з російським диктатором Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф нещодавно відвідав Москву для сприяння переговорам і натякнув, що дзвінок між Трампом і Путіним неминучий.

В інтерв’ю CNN він сказав, що очікує на дійсно хорошу і позитивну дискусію між Трампом і російським лідером цього тижня.

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Два роки тому МКС видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

Після переговорів у Саудівській Аравії Білий дім запропонував припинення вогню, на що Київ погодився, але Путін не дав чіткої відповіді, натомість перерахувавши умови і висловивши занепокоєння.

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