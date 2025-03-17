Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за тиждень українці згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю в застосунку “Дія”.

Дія: українці оформили 200 тисяч дозволів на зброю онлайн

“Ви згенерували 200 000+ дозволів на зброю в “Дії”... Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у “Дії”“, – зазначив Федоров.

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Він додав, що це лише перший етап цифровізації послуг для власників зброї. Мінцифри спільно з МВС працює над можливістю подання заяви на отримання дозволу через “Дію”.

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Федоров визнав, що цей сервіс складніший, оскільки вимагає медичного висновку та інших документів.

“Дія” цифровізує дозвіл на зброю: як працює та які переваги

Зараз українці можуть миттєво згенерувати дозвіл у “Дії” і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа. Спочатку дозвіл працюватиме у форматі бета-тестування – фахівці постійно аналізуватимуть фідбек та перевірятимуть, чи все працює.

У 2023 році в Україні створили електронний реєстр зброї, на його основі запустили дозвіл у “Дії”. Надалі плануються й інші послуги.

У перший день запуску українці згенерували понад 90 тисяч таких дозволів.