Велика Британія готова розмістити в Україні тисячі своїх військовослужбовців на тривалий термін для підтримки режиму припинення вогню і стримування Росії.

Про це пише The Times, цитуючи очільника британського уряду Кіра Стармера.

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Стармер: Британія готова відправити війська в Україну надовго

Стармер, за даними видання, готовий взяти на себе безстрокове зобов’язання щодо розгортання військ “стільки, скільки буде потрібно”, спільно з іншими західними союзниками.

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Питання про те, чи матимуть миротворці право відкривати вогонь по російських військах у разі нападу (“правила ведення бою”), поки що залишається відкритим і, ймовірно, буде обговорюватися найближчим часом.

Однак Стармер зауважив, що відправка британських військ в Україну неможлива без гарантій безпеки з боку США. Президент США Дональд Трамп раніше відмовлявся від таких гарантій, вважаючи достатніми економічні стимули для стримування Росії.

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Плани відправки в Україну до 30 000 військовослужбовців обговорюють близько шести країн, включаючи Велику Британію, Францію, Туреччину, Канаду та Австралію. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.

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Rheinmetall готовий озброїти можливу миротворчу місію в Україні

Очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявляв про готовність компанії озброїти потенційну миротворчу місію в Україні після завершення війни з Росією.

Фінляндія готова підтримувати мирний процес в Україні всіма доступними способами, але виключає відправку своїх військових на українську територію через сусідство з Росією.

Згідно з даними опитування, 58,5% польських респондентів категорично проти відправлення власних військ до України, а 28% відповіли “скоріше ні”. Лише 8,4% опитаних підтримали ідею відправлення польських військових в Україну. 5,1% респондентів не змогли визначитися.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

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Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

Серед рішень для гарантування безпеки України в межах можливої мирної угоди з РФ президент Франції зазначав, що його країна не готується відправляти на фронт воюючі сухопутні війська”.