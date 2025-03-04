Американська акторка Деріл Ганна, відома українцям за своїми ролями у фільмах «Убити Білла» та «Убити Білла 2» свою промову під час церемонії вручення кінопремії «Оскар» почала з фрази «Слава Україні!» і показала показала пальцями знак “peace” (мир). Відповідне відео у соцмережі Ч оприлюднило видання The Hollywood Reporter.

Американська акторка Деріл Ганна, вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця за найкращий монтаж висловила свою підтримку Україні на тлі останнього скандалу, що стався під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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«Слава Україні!» – вигукнула Ганна, коли вийшла на сцену, а також показала рукою знак “peace” (мир).

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Деріл Ганна була не єдиною, хто під час події публічно висловився на підтримку України в її боротьбі з Росією.

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