Американська акторка Деріл Ганна, відома українцям за своїми ролями у фільмах «Убити Білла» та «Убити Білла 2» свою промову під час церемонії вручення кінопремії «Оскар» почала з фрази «Слава Україні!» і показала показала пальцями знак “peace” (мир). Відповідне відео у соцмережі Ч оприлюднило видання The Hollywood Reporter.
"Slava Ukraini" - Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z— The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025
Американська акторка Деріл Ганна, вийшовши на сцену, щоб оголосити переможця за найкращий монтаж висловила свою підтримку Україні на тлі останнього скандалу, що стався під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
«Слава Україні!» – вигукнула Ганна, коли вийшла на сцену, а також показала рукою знак “peace” (мир).
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Деріл Ганна була не єдиною, хто під час події публічно висловився на підтримку України в її боротьбі з Росією.
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Як повідомляє The Variety у соцмережі Х, Україну підтримав британський драматург Пітер Строхан, який є сценаристом стрічки «Конклав».
"Conclave" writer Peter Straughan wears a pin showing his support for Ukraine at the #Oscars. pic.twitter.com/SAapdGtlye— Variety (@Variety) March 2, 2025
У ніч з 2 на 3 березня відбулася 97-ма церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії Оскар.
Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала американська комедійна драма «Анора». Творчий колектив фільму також отримав наступні «Оскари»: за «Найкращу режисерську роботу», «Найкращу жіночу роль», «Найкращий оригінальний сценарій» та «Найкращий монтаж».
«Анора» - американська комедійна драма, яка розповідає про історію кохання молодої сексуальної працівниці Брукліну та сина російського олігарха. Утім, коли батьки хлопця дізнаються про шлюб, вони намагаються примусити молодят його анулювати.