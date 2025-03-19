У ніч на 19 березня противник атакував територію України 145-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог також застосував дві балістичні ракети “Іскандер-М” і чотири зенітні керовані ракети С-300.

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Масована атака дронів на Україну: збито 72 “Шахеди”

Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами з напрямків Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

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Українське небо захищали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Підтверджено збиття 72 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 56 ворожих БпЛА-імітаторів локаційно втрачені.

Більше по темі Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У Більше ніж за рік після того, як Україна збила два з найцінніших російських літаків, один з них знову з’явився піднявся в повітря – якраз тоді, коли США оголосили про припинення обміну розвідданими.

Наслідки атаки зафіксовано на Сумщині, Одещині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Сили ППО збили 19 російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці увечері 18 березня та вночі 19 березня.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

45 дронів атакували Київ: ППО збила 19, повітряна тривога тривала 6 годин

Загалом було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. Решта (26 дронів) були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.

Повітряна тривога тривала майже 6 годин (з 20:26 18 березня до 02:18 19 березня).

За попередніми даними, внаслідок атаки в Києві пошкоджень та постраждалих немає.