У ніч на 19 березня противник атакував територію України 145-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог також застосував дві балістичні ракети “Іскандер-М” і чотири зенітні керовані ракети С-300.
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Масована атака дронів на Україну: збито 72 “Шахеди”
Росія атакувала Україну 145 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами з напрямків Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.
Українське небо захищали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.
Підтверджено збиття 72 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Ще 56 ворожих БпЛА-імітаторів локаційно втрачені.
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Наслідки атаки зафіксовано на Сумщині, Одещині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині.
Сили ППО збили 19 російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці увечері 18 березня та вночі 19 березня.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
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Загалом було зафіксовано 45 ворожих БпЛА. Решта (26 дронів) були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.
Повітряна тривога тривала майже 6 годин (з 20:26 18 березня до 02:18 19 березня).
За попередніми даними, внаслідок атаки в Києві пошкоджень та постраждалих немає.