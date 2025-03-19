У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників. Про це повідомляють російські новинні Телеграм-канали Shot і ASTRA та Оперативний штаб Краснодарського краю.

Атака дронів на нафтобазу в Кропоткіні: подробиці

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного підприємства (НПЗ) близько 02:08 за Києвом. За даними ASTRA, загорівся один із резервуарів. Інші джерела стверджували, що горіли лише уламки дронів.

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Офіційно Оперативний штаб повідомив (о 04:30, за даними ASTRA), що атаку дронів було відбито в станиці Кавказька (поблизу Кропоткіна), але падіння уламків спричинило пожежу на нафтобазі.