У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників. Про це повідомляють російські новинні Телеграм-канали Shot і ASTRA та Оперативний штаб Краснодарського краю.
Атака дронів на нафтобазу в Кропоткіні: подробиці
Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного підприємства (НПЗ) близько 02:08 за Києвом. За даними ASTRA, загорівся один із резервуарів. Інші джерела стверджували, що горіли лише уламки дронів.
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Офіційно Оперативний штаб повідомив (о 04:30, за даними ASTRA), що атаку дронів було відбито в станиці Кавказька (поблизу Кропоткіна), але падіння уламків спричинило пожежу на нафтобазі.
Як зазначається, вогонь охопив 20 квадратних метрів території, пошкоджено трубопровід між резервуарами.
У гасінні беруть участь 105 осіб і 45 одиниць техніки.Постраждалих немає, але евакуйовано 30 співробітників чергової зміни.
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Станиця Кавказька розташована поруч із нафтоперекачувальною станцією “Кропоткинська” КТК, яка вже була атакована 17 лютого 2025 року і виведена з ладу.
Міноборони РФ заявило про збиття нібито 57 українських БпЛА за ніч, 35 з яких − над Курською областю, 13 − над Орловською, 7 − над акваторією Азовського моря і по одному −над Тульською та Брянською областями.
При цьому у зведенні ворожого міноборони не (згадується Краснодарський край, де після атаки безпілотників у станиці Кавказькій горить нафтобаза.
У Росії дрони завдали удару по паливно-енергетичного комплексу
Вчора невідомі безпілотники здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії.
Раніше ми писали про те, як в ніч на 14 березня Росія зазнала атак безпілотників.
У Туапсе (Краснодарський край) спалахнула пожежа на НПЗ, а в Москві, за заявою мера Сєргєя Собяніна, ППО нібито збила чотири дрони.
А далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки МОУ (ГУР) напередодні ввечері завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області.