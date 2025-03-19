Президент України Володимир Зеленський очікує на телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після його спілкування з Владіміром Путіним.

Про це повідомив сам Зеленський повідомив журналістам 18 березня.

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Зеленський прокоментував розмову Трампа і Путіна

“У нього була розмова, вони про щось поговорили... Я хотів би почути більше деталей, тим більше, що американська сторона пропонує... зустрітися на Близькому Сході. Я так розумію, мається на увазі Саудівська Аравія... Ми готові, проговоримо наступні кроки”, – сказав Зеленський, додавши, що Трамп – “зайнята людина” і має телефон.

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Він нагадав про позицію України щодо незастосування ударів по енергетичній інфраструктурі, наголосивши, що Україна відповідатиме на односторонні атаки Росії.

На запитання про головний меседж до Трампа після відмови РФ від 30-денного припинення вогню, Зеленський відповів: “Хотів би, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін”.

Більше по темі Трамп спростував вимогу Путіна щодо припинення допомоги Україні Лідери країн домовилися створити “експертні групи” з урегулювання війни в Україні.

За словами Зеленського, Путін планує наступальні дії на Запорізькому, східному, Харківському та Сумському напрямках, щоб “максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили”.

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Зеленський: Трамп має зрозуміти справжні наміри Путіна

Президент України хоче, щоб президент США Дональд Трамп “почув і побачив”, чого насправді прагне президент РФ Володимир Путін.

“Я б дуже хотів, щоб президент Трамп почув і побачив, чого хоче Путін. Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському і Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили”, – пояснив Зеленський.

Росія не готова до припинення вогню

За словами президента, Росія не готова до припинення вогню і висуватиме додаткові умови.

“Багато чого, що було публічно задекларовано росіянами... вони реально не готові до припинення вогню... Вони не готові навіть на перший крок... Тому що вони будуть говорити про якісь додаткові умови”, – сказав Зеленський.

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Він підкреслив, що Україна попереджала про це американських колег.

Президент додав, що Україна розраховує на допомогу партнерів та обмін розвідданими, і це питання “не може бути під сумнівом”.

Зеленський: Тривога в Україні спростовує заяви про перемир’я з РФ

Президент України заявив, що повітряна тривога в Україні під час телефонної розмови Трампа і Путіна свідчить про те, що домовленості поки що не працюють.

“Думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається... росіяни... сказали, що вони одразу під час розмови з президентом Трампом дають наказ про припинення ударів по енергетиці або далекобійною зброєю, “Шахедами” зокрема. Але зараз є тривога, тобто поки що це все не працює”, – зазначив Зеленський.

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За словами Президента, переговори делегацій України та США в Джидді були позитивними. США запропонували повне припинення вогню, а Україна наполягала на припиненні атак на енергетику та “тиші” в небі й на морі. Наразі обговорювалися лише удари по енергооб’єктах.

Зеленський сподівається з’ясувати деталі домовленостей між Вашингтоном і Москвою під час розмови з Трампом.

Він вважає, що США врахували попередні домовленості з Україною. Україна підтримує припинення ударів по енергетиці, але хоче знати всі деталі.

Серйозного дефіциту зброї в Україні немає, крім FPV-дронів

Президент заявив, що серйозного дефіциту озброєння в Україні наразі немає, але є питання з FPV-дронами.

“Є питання з FPV... але... з погляду артилерії, ...деяких мін, систем, поки що ми закриваємо ці питання. І... нарощуємо”, – сказав Зеленський.

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Він повідомив, що Україна має контракти на постачання зброї, які можуть бути оплачені як власними коштами, так і коштами партнерів.

За словами очільника держави, всі країни збільшують підтримку України, зокрема інвестиції в українське оборонне виробництво.

Щодо ППО Зеленський зазначив: “Ми тут не закриємось просто фінансуванням... Не вистачить... Потрібно замовляти, домовлятися... брати ліцензії й відкривати свої заводи”.

Зеленський про обмін полоненими: знали заздалегідь

Зеленський зауважив, що обмін полоненими у форматі 175 на 175, запропонований Росією під час телефонної розмови Трампа і Путіна, готувався заздалегідь.

“Я знав про цей обмін – і від Служби безпеки, і від ГУР... Це заздалегідь продуманий обмін, але... обміни – це прекрасно для України”, – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що повернення полонених демонструє бажання закінчити війну, і запевнив, що Україна не відправлятиме колишніх військовополонених знову на фронт, оскільки вони потребують допомоги, лікування та реабілітації.

“Віддати всіх полонених... це – продемонструвати волю, бажання щодо закінчення війни... Ми їх не направимо знову на фронт. Їм потрібна допомога, медицина, комусь потрібна реабілітація. Є люди з дуже важкими пораненнями”, – пояснив Президент.

Зеленський спростував оточення ЗСУ в Курській області РФ

Президент спростував інформацію про оточення українських військ у Курській області Росії, заявивши, що вони “стоять на місці” і контролюють ситуацію.

На запитання про нібито гарантії РФ щодо “гідного ставлення” до полонених, Зеленський відповів: “Де Росія і де міжнародне право? Просто люди-космонавти”.

За словами Президента, українські військові перебуватимуть у Курській області стільки, скільки буде потрібно для операції. Він також прокоментував питання про нібито військову операцію України в Бєлгородській області: “Наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні... є операція... Це наші зрозумілі стратегічні кроки та цілі”.

Зеленський повідомив про нове скупчення російських військ у Курській області і плани РФ завдавати ударів по Сумській, Харківській і Запорізькій областях. “Так легко ми це не дамо робити”, – заявив він.

ЗАЕС не працюватиме на Росію: заява Зеленського

Україна не допустить використання Запорізької АЕС в інтересах окупантів і розраховує, що МАГАТЕ не дозволить експлуатацію станції поза українською енергосистемою.

“Це наша станція, без нас вона не буде працювати... Вони [росіяни – ред.] намагаються втягнути в це і МАГАТЕ, але це серйозна міжнародна інституція, і поки що вони нас не підводили. Я вірю, що так буде і надалі”, – додав Зеленський.

Він зауважив, що йому невідомо про деталі можливих переговорів між Трампом і Путіним щодо ЗАЕС, окрім того, що це питання порушувалося на зустрічі української та американської команд у Джидді.

“Станція наша, шість енергоблоків – для нас вони критично важливі. Ніхто не дозволить, щоб ЗАЕС працювала на окупованій території на користь загарбників”, – наголосив Президент.

Нічна атака дронів: Зеленський закликав до посилення тиску на РФ

Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує агресію проти України, і закликав світ посилити тиск на РФ для досягнення миру. Про це Президент України написав у Telegram.

Він зазначив, що в ніч на 18 березня Україна знову зазнала масованої атаки дронами-камікадзе. Близько 40 БпЛА було зафіксовано в повітрі, працювала ППО. Росія завдавала ударів по цивільній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що ці атаки спрямовані на знищення української енергетики та інфраструктури. Відмова Путіна від реального припинення вогню вимагає від світу посилення тиску на Росію.

“Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну”, – підсумував Президент.

Він також назвав ключові механізми тиску: посилення санкцій, військова та фінансова допомога Україні, зміцнення союзників і гарантії безпеки.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

У вівторок Трамп і Путін провели довгоочікувану телефонну розмову, яка тривала понад 90 хвилин. Представник Білого дому заявив, що розмова “пройшла добре” приблизно через годину після початку розмови.

У Кремлі заявили, що Путін також обговорив “низку важливих моментів”, пов’язаних із забезпеченням режиму припинення вогню вздовж лінії фронту.

Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.