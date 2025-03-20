У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.

Про це повідомили губернатор області Роман Бусаргін та російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Наймасованіша атака дронів на Саратов та Енгельс - докладно

Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі, де розташований військовий аеродром.

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Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

За даними ASTRA, густий дим видно в мікрорайоні за 10 км від аеродрому “Енгельс-2”. Деякі місцеві канали повідомляють про евакуацію мешканців прилеглих до аеродрому будинків.

 

“Саратов та Енгельс сьогодні зазнали наймасованішої атаки БПЛА за весь час...”, − заявив Бусаргін, додавши, що екстрені служби працюють у посиленому режимі, а місцева влада фіксує пошкодження цивільних об’єктів.

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Аеропорти Самари та Саратова призупинили роботу.

Губернатор Саратовської області підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі.

Безпілотники налетіли на найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників.

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Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного підприємства (НПЗ) близько 02:08 за Києвом.

Вогонь охопив 20 квадратних метрів території, пошкоджено трубопровід між резервуарами.

Раніше невідомі безпілотники здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії.

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