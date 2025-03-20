У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.
Про це повідомили губернатор області Роман Бусаргін та російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
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Наймасованіша атака дронів на Саратов та Енгельс - докладно
Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі, де розташований військовий аеродром.
Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
За даними ASTRA, густий дим видно в мікрорайоні за 10 км від аеродрому “Енгельс-2”. Деякі місцеві канали повідомляють про евакуацію мешканців прилеглих до аеродрому будинків.
“Саратов та Енгельс сьогодні зазнали наймасованішої атаки БПЛА за весь час...”, − заявив Бусаргін, додавши, що екстрені служби працюють у посиленому режимі, а місцева влада фіксує пошкодження цивільних об’єктів.
Мед не допоможе
Аеропорти Самари та Саратова призупинили роботу.
Губернатор Саратовської області підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі.
Безпілотники налетіли на найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані
У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників.
Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи в районі нафтопереробного підприємства (НПЗ) близько 02:08 за Києвом.
Вогонь охопив 20 квадратних метрів території, пошкоджено трубопровід між резервуарами.
Раніше невідомі безпілотники здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії.