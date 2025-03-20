У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.

Про це повідомили губернатор області Роман Бусаргін та російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Наймасованіша атака дронів на Саратов та Енгельс - докладно

Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі, де розташований військовий аеродром.

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Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

За даними ASTRA, густий дим видно в мікрорайоні за 10 км від аеродрому “Енгельс-2”. Деякі місцеві канали повідомляють про евакуацію мешканців прилеглих до аеродрому будинків.