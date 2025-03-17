Невідомі безпілотники здійснили атаку на об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області Росії. Про це у своєму Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“В Астраханській області РФ невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає”, - зауважив Коваленко.

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Раніше ми писали про те, як в ніч на 14 березня Росія зазнала атак безпілотників.

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