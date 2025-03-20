“Обмін розвідданими з питань оборони України триватиме”, – підтвердила Левітт, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

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Про це 19 березня на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Попри вимогу президента РФ Владіміра Путіна , висловлену під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 18 березня, США продовжать надавати Україні розвідувальну допомогу.

Розвідка США підтвердила скасування паузи в обміні розвідданими з Україною

США припинили паузу в обміні розвідувальними даними з Україною.

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Українські користувачі знову мають доступ до супутникових зображень від американської компанії Maxar Technologies.

Відновлення доступу відбувається в межах програми уряду США Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних на замовлення американського уряду.

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.