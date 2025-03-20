Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Про це сам Зеленський повідомив у соцмережі X.

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: що обговорювали 

Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

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Лідери країн також обговорили ситуацію на полі бою, а Зеленський поділився з Трампом актуальною інформацією.

За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони (ППО).

“Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше… На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти для просування на шляху до встановлення тривалого миру та гарантій безпеки”, – додав Зеленський.

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Російська протиповітряна оборона діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі й Саратові.

Він повідомив, що українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для координації подальших кроків.

Зеленський подякував Трампу і США за підтримку, наголосивши, що Україна прагне миру, і домовився про подальші контакти.

Зеленський сказав, чи вірить у повне припинення вогню за кілька тижнів

Зеленський вважає, що припинення вогню у війні з Росією може бути досягнуто за кілька тижнів. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання.

За словами Зеленського, це питання обговорювалося з американською стороною.

“Ми проговорили про наші наступні кроки щодо часткового припинення вогню. Від американської сторони ми отримали сигнали, що... йдеться про енергетичну тишу... Я сказав Трампу, що цивільна інфраструктура – дуже всеосяжне поняття”, – сказав Президент.

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Він додав, що Україна готує перелік пріоритетних об’єктів, зокрема, залізниць і портів.

Зеленський наголосив, що доки немає документа про припинення вогню, а Росія продовжує завдавати ударів.

Він навів приклад попередньої зустрічі в Саудівській Аравії, яка дала розуміння можливості досягти “повної тиші”, і висловив сподівання на нову зустріч і досягнення домовленостей.

Трамп задоволений розмовою з Зеленським

Президент США Дональд Трамп відзвітував про “дуже хорошу та змістовну” телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

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Трамп заявив, що розмова тривала близько години.

За його словами, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним “з метою узгодження запитів і потреб Росії і України”. 

Раніше Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.

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