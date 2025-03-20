Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Про це сам Зеленський повідомив у соцмережі X.
Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: що обговорювали
Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.
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Лідери країн також обговорили ситуацію на полі бою, а Зеленський поділився з Трампом актуальною інформацією.
За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони (ППО).
“Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше… На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти для просування на шляху до встановлення тривалого миру та гарантій безпеки”, – додав Зеленський.
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Він повідомив, що українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для координації подальших кроків.
Зеленський подякував Трампу і США за підтримку, наголосивши, що Україна прагне миру, і домовився про подальші контакти.
I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025
Зеленський сказав, чи вірить у повне припинення вогню за кілька тижнів
Зеленський вважає, що припинення вогню у війні з Росією може бути досягнуто за кілька тижнів. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання.
За словами Зеленського, це питання обговорювалося з американською стороною.
“Ми проговорили про наші наступні кроки щодо часткового припинення вогню. Від американської сторони ми отримали сигнали, що... йдеться про енергетичну тишу... Я сказав Трампу, що цивільна інфраструктура – дуже всеосяжне поняття”, – сказав Президент.
Він додав, що Україна готує перелік пріоритетних об’єктів, зокрема, залізниць і портів.
Зеленський наголосив, що доки немає документа про припинення вогню, а Росія продовжує завдавати ударів.
Він навів приклад попередньої зустрічі в Саудівській Аравії, яка дала розуміння можливості досягти “повної тиші”, і висловив сподівання на нову зустріч і досягнення домовленостей.
Трамп задоволений розмовою з Зеленським
Президент США Дональд Трамп відзвітував про “дуже хорошу та змістовну” телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп заявив, що розмова тривала близько години.
За його словами, значна частина розмови ґрунтувалася на його вчорашній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним “з метою узгодження запитів і потреб Росії і України”.
Раніше Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.