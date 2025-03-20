Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. Про це сам Зеленський повідомив у соцмережі X.

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову: що обговорювали

Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

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Лідери країн також обговорили ситуацію на полі бою, а Зеленський поділився з Трампом актуальною інформацією.

За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони (ППО).

“Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше… На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти для просування на шляху до встановлення тривалого миру та гарантій безпеки”, – додав Зеленський.

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Більше по темі Дрони СБУ та ССО цієї ночі атакували аеродром “Енгельс” Російська протиповітряна оборона діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі й Саратові.

Він повідомив, що українська та американська команди найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для координації подальших кроків.

Зеленський подякував Трампу і США за підтримку, наголосивши, що Україна прагне миру, і домовився про подальші контакти.