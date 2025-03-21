20 березня близько на вулиці Київській у Рівному стався вибух поблизу одного з торгово-розважальних центрів, повідомила Національна поліція України. 

Обласне управління СБУ кваліфікує подію як спробу теракту.

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У Рівному біля ТРЦ вибухнув автомобіль: що відомо

Вибух стався 20 березня близько 13:40 на вулиці Київській, біля одного з ТРЦ. За попередніми даними Національної поліції, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі Peugeot.

Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир, їх госпіталізовано.

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“Суспільне” повідомляло, що горів автомобіль таксі, а постраждалі – двоє чоловіків, один з яких у критичному стані, інший – у важкому стабільному.

На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група Нацполіції та СБУ. Територію обстежили.

Служба безпеки України (СБУ) розпочала досудове розслідування за статтями “терористичний акт” (ст. 258 ККУ) та “незаконне поводження зі зброєю...” (ст. 263 ККУ) за фактом вибуху автомобіля в Рівному. 

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У Миколаєві затримали неповнолітніх, які влаштували теракт у центрі Миколаєва

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією повідомляли про затримання російських агентів, які готували теракт у Миколаєві 14 лютого. 

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У цей день у центрі Миколаєва стався вибух. Під час теракту, який стався у середмісті Миколаєва 14 лютого, за даними Центру протимінної діяльності, загинули троє військовослужбовців.

Невідома жінка підійшла до людей у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій.

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