В ніч проти 21 березня Росія скинула керовані авіабомби (КАБ) на Запорізький район.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Авіаудар по Запорізькому району: зруйновано будинки, є поранені

Внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще три, ушкодження отримали й споруди на території дачного кооперативу.

Виникли пожежі, які, за даними ДСНС, охопили площу 700 кв. м, горіли автомобілі та будинки.

Фото: Запорізька ОВА / Телеграм

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Шестеро людей, у тому числі 4-річна дитина, постраждали внаслідок удару. 60-річний постраждалий чоловік перебуває у лікарні.Інші п’ятеро постраждалих, включно з 4-річним хлопчиком, лікуються амбулаторно.

Федоров зауважив, що всі постраждалі отримали допомогу, ліквідація наслідків триває.

Більше по темі Російські дрони масовано налетіли на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки Росія змінила тактику атак українських міст дронами, зокрема здійснює наліт великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ.

Фото: Запорізька ОВА / Телеграм

Російські дрони масовано налетіли на Одесу

Сьогодні вночі Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.

Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.

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Внаслідок дронового нальоту зайнялася цивільна інфраструктура, торговельні об’єкти, пошкоджено автомобілі.

ДТЕК повідомляла про локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.