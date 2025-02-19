Служба безпеки України спільно з Національною поліцією повідомили про затримання російських агентів, які готували теракт у Миколаєві 14 лютого.

СБУ та Нацполіція затримали причетних до теракту в Миколаєві

Зазначається, що російські спецслужби використали мешканку Полтавщини для здійснення теракту. Їй було доручено підірвати себе разом із вибухівкою біля кафе в центрі Миколаєва. Внаслідок вибуху загинули жінка та троє військовослужбовців, ще семеро людей отримали поранення.

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Контррозвідка СБУ оперативно затримала чотирьох неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, завербованих росіянами через Телеграм-канали.

За вказівкою російських спецслужб, підлітки виготовили саморобний вибуховий пристрій та передали його 42-річній жінці, яка за обіцянку “швидкого заробітку” погодилася доставити “сумку з грошима” до Миколаєва.

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Жінка, не підозрюючи про вміст сумки, наблизилася до групи українських військових біля кафе, де її дистанційно підірвали російські спецслужби. За інформацією правоохоронців, ворог заздалегідь планував ліквідацію своєї агентки.

Неповнолітні виконавці теракту, отримавши завдання, переховувалися вдома, чекаючи на обіцяні гроші від окупантів. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ та компоненти для виготовлення вибухівки.

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Яке покарання загрожує неповнолітнім, які готували теракт у центрі Миколаєва?

Усім чотирьом затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Теракт у Миколаєві − що сталося

14 лютого у центрі Миколаєва стався вибух. Під час теракту, який стався у середмісті Миколаєва 14 лютого, за даними Центру протимінної діяльності, загинули троє військовослужбовців.

Невідома жінка підійшла до людей у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій.

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“З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів і вірних захисниць своєї землі”, − йдеться в повідомленні.

Голова СБУ особисто затримав топового “щура” ФСБ РФ

Раніше Служба безпеки України (СБУ) викрила російського шпигуна у своїх лавах. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. Основними завданнями, які ФСБ ставила перед своєю агентурною мережею, були збір та передача інформації, що стосувалася сфери оборони.

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Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання.

Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.