Конґрес Українців Канади (КУК) у провінції Альберта запрошує долучитися до авторського читання та обговорення історичного роману “Чорні соняшники” (“Black Sunflowers”). Захід відбудеться онлайн 16 квітня. 

Синтія Лебрен, авторка книги, читатиме уривки з роману та поділиться своїми роздумами про процес написання. 

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“Ця зворушлива історія розповідає про виживання української родини під час Голодомору, силу духу, кохання та незламність народу в умовах сталінських репресій”, – пишуть організатори. 

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Також до події долучиться запрошений модератор Матеуш Світлицький, експерт з дитячої та історичної літератури.

“Black Sunflowers” – це не просто роман. Це подорож крізь історію, що допомагає оживити статистику та наблизити події минулого до сучасного читача”, – написав рецензент книги Раян Фроулі.

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Дізнатися деталі про подію, а також зареєструватись для участі можна за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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