“Ця зворушлива історія розповідає про виживання української родини під час Голодомору, силу духу, кохання та незламність народу в умовах сталінських репресій”, – пишуть організатори.

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Синтія Лебрен, авторка книги, читатиме уривки з роману та поділиться своїми роздумами про процес написання.

Конґрес Українців Канади (КУК) у провінції Альберта запрошує долучитися до авторського читання та обговорення історичного роману “Чорні соняшники” (“Black Sunflowers”). Захід відбудеться онлайн 16 квітня.

Також до події долучиться запрошений модератор Матеуш Світлицький, експерт з дитячої та історичної літератури.

“Black Sunflowers” – це не просто роман. Це подорож крізь історію, що допомагає оживити статистику та наблизити події минулого до сучасного читача”, – написав рецензент книги Раян Фроулі.

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Дізнатися деталі про подію, а також зареєструватись для участі можна за посиланням.