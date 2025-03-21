Трамп веде переговори з Путіним про війну в Україні, а НАТО перебуває в екзистенціальній кризі внаслідок нинішньої політики США. На цьому тлі лідери ЄС зустрічаються сьогодні в Брюсселі, щоб обговорити європейські плани переозброєння, спільну оборону і подальшу підтримку Києва. Європейські ЗМІ розглядають основні вимоги до нової моделі безпеки та проблеми, які вона створює.

Продовжувати співпрацю з США

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Європа все ще занадто слабка, щоб обійтися без Сполучених Штатів, пише Kristeligt Dagblad (Данія):

“Європа просто ще не в тому становищі, коли ми можемо дозволити собі відкинути США. Протягом деякого часу нам доведеться покладатися на двосторонню політику безпеки. З одного боку, ми повинні переозброїтися настільки, наскільки це можливо, щоб Європа могла себе захистити, і таким чином зменшити нашу залежність від американців. З іншого боку, ми повинні підтримувати участь США в Європі якомога довше, тому що, незважаючи на очевидне послаблення Трампом співпраці з НАТО, ця організація все ще пропонує елементи стримування”.

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Залучити Збройні сили України

Політолог Альвідас Медалінскас у LRT (Литва) пропонує наступні поради:

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“Оскільки Великобританія більше не є членом ЄС, а Туреччина застрягла на шляху до нього, новий варіант знаходиться в межах досяжності. Україна також прагне приєднатися до ЄС - і, як і Туреччина, вона має велику і потужну армію. Це також єдина армія в Європі, яка має реальний бойовий досвід проти путінської Росії - і має високу мотивацію. На цьому тлі Європа може почати будувати нову спільну оборонну систему. Таку, що працює в партнерстві з Вашингтоном, але дедалі більше бере на себе самостійну відповідальність за безпеку Європи - незалежно від членства в ЄС. Це нова можливість для Європи. ... І це також нова можливість для України”.

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Національна оборонна промисловість має піти на поступки

Французька промисловість повинна стати європейською, закликає Libération (Франція):

“Розробляти літак чи танк разом з кількома гравцями - це добре, але для деяких виробників це означає відмову від напрацьованої експертизи на користь європейського партнера. ... Саме ця проблема призвела у 80-х і 90-х роках до краху проекту європейського винищувача, який мав замінити французький Rafale і італійсько-іспансько-британсько-німецький Eurofighter - два винищувачі, які з тих пір конкурують між собою. У Франції виробникам радарів, ракет, літаків і двигунів довелося б відійти на другий план, а це складно, коли ти є лідером ринку. Тим не менш, це життєво важливо, коли йдеться про те, щоб стати сильнішим як спільнота”.

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Очевидний конфлікт інтересів

Ділова газета Handelsblatt (Німеччина) критикує небажання південних і західних країн-членів ЄС:

“Чим далі від російського кордону, тим менше відчувається загроза ... Другий фактор - це рівень заборгованості: середземноморські країни вже мають великий борговий тягар і не хочуть збільшувати свої боргові гори, купуючи дорогу зброю. Замість цього вони вважають за краще продовжувати отримувати дивіденди від миру. Здається, вони вважають, що партнери ЄС на півночі та сході можуть подбати про безпеку Європи. Зрозуміло, що таке ставлення критично сприймається литовцями і поляками, данцями і голландцями... Питання оборони викличе наступний великий конфлікт інтересів в Європі”.

Різка мілітаризація призведе до війни

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Понад 2500 вчених підписали звернення проти планів ЄС щодо переозброєння, яке передрукувала італійська газета Corriere della Sera:

“Як науковці - багато з нас задіяні в галузях, де розробляються військові технології - як інтелектуали, як громадяни, які усвідомлюють нинішні глобальні ризики, ми вважаємо, що сьогодні моральним і громадянським обов’язком кожної людини доброї волі є підняти свій голос проти закликів до мілітаризації Європи і закликати до діалогу, толерантності і дипломатії. Різка мілітаризація не зберігає мир, вона веде до війни. .... Останнє, що нам сьогодні потрібно, це щоб Старий континент перетворився з маяка стабільності і миру на нового воєначальника”.

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Об’єднана європейська армія малоймовірна

Для Newsweek Polska (Польща) створення спільних європейських оборонних сил є недосяжною мрією:

“Є вагомі причини, чому ідея спільної армії здається привабливою на перший погляд. Оборона Європи є недостатньою. Завдяки спільним закупівлям ми б отримали набагато більше віддачі за наші гроші. Створення європейської армії також стало б потужним політичним сигналом і важливим кроком до єдності. Однак дуже малоймовірно, що такий проект коли-небудь побачить світ. Список “але” набагато довший. Національні інтереси і глибока відданість суверенітету, ймовірно, завжди будуть переважати”.

Добре пов’язані та стійкі

Європа нарешті відкриває для себе власну силу, пише Frankfurter Rundschau (Німеччина):

“Нове зближення між Лондоном, Парижем і Берліном є обнадійливим знаком для всього світу. Такої ж думки дотримуються Японія, Південна Корея та Австралія, які приєдналися до раундів переговорів, на які прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер вкотре запросив їх на вихідних... Стармер планує гарантії безпеки на випадок, якщо підписане Україною перемир’я знову буде порушене Росією. ... Франція на вихідних провела над Чорним морем розвідувальний літак Awacs у супроводі двох винищувачів. ... З Європи надходять напрочуд погані новини - і для Путіна, і для Трампа”.

Потрібні коаліції охочих

Шлях, обраний Лондоном і Парижем, є правильним, пише історик і письменник Тімоті Гартон Еш в La Repubblica (Італія):

“Зіткнувшись з радикальною ненадійністю Трампа, нам дійсно потрібно заново подумати про розширення можливостей французького та британського ядерного стримування. ЄС зараз стає важливим гравцем у сфері оборони, особливо в підтримці України та оборонних закупівлях. А оскільки і в ЄС, і в НАТО є дружні до Путіна блокувальники, такі як угорський лідер Віктор Орбан, деякі з передових оборонних зобов’язань потребуватимуть “коаліції охочих”, як, наприклад, щодо України, над якою прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер тісно співпрацює з президентом Франції”.

Витрачати більше на оборону, але вийти з НАТО

Eldiario.es (Іспанія) закликає до повного відокремлення від США в питаннях безпеки:

“Європі потрібен всеосяжний стратегічний суверенітет, в тому числі і над обороною. ... Просте збільшення оборонного бюджету без ухвалення будь-якого рішення щодо наших відносин зі США не змінить проблему, тому що це не зробить нас незалежними у військовому плані від американської імперії. Якщо хтось вважає, що витрати двох-трьох відсотків ВВП на оборону щось змінять в Іспанії, то їхня воля затьмарює їхні аналітичні здібності. ... Так, більше оборони для забезпечення стратегічного суверенітету і незалежності від США, але в обмін на план виходу з НАТО”.