Сотні українських безпілотників дальнього радіусу дії та кілька нових ракет постійно уражали цілі в глибині Російської Федерації, поки Білий дім чинив сильний тиск, домагаючись припинення вогню між двома країнами.

Кремль всіляко намагається зупинити хвилі українських дронів, які постійно уражають об’єкти на території Росії. В Києві стверджують, що безуспішно.

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Українські дрони атакують Росію: хроніка ударів по стратегічних об’єктах

Kyiv Post проаналізував удари, завдані українськими дронами і ракетами вглиб території Російської Федерації з 9 березня, коли держсекретар США Марко Рубіо прибув до Джидди (Саудівська Аравія), щоб розпочати переговори з українською делегацією щодо швидкого завершення російсько-української війни: тієї ночі і всіх наступних, окрім однієї, українські дрони уражали цілі в глибині території Росії.

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Українські пропелерні та реактивні дрони підтверджено уразили нафтопереробні заводи, нафтобази, перекачувальні та розподільчі станції та розташовані поблизу об’єкти протиповітряної оборони.

Більше по темі У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими військовими Внаслідок вибуху автомобіля Nissan загинули двоє російських офіцерів.

Це були найбільш інтенсивні й руйнівні повітряні удари по Росії з часів Другої світової війни.

Постраждали також залізнична інфраструктура і склади, авіабази, електростанції, об’єкти з виробництва зброї і навіть завод з виробництва безпілотників, замаскований під цементний завод.

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За неофіційними підрахунками Kyiv Post, після зустрічей Рубіо з українцями було завдано ударів щонайменше по 20 і, ймовірно, понад 30 окремих великих об’єктах.

Це були найбільш інтенсивні й руйнівні повітряні удари по Росії з часів Другої світової війни.

У більшості випадків атаки відбувалися вночі групами по 10-50 дронів, часто хвилями. Майже завжди про атаку спочатку повідомляли місцеві чиновники та соціальні мережі, а потім факт підтверджували відповідальні державні органи – СБУ і ГУР.

У четвер президент України Володимир Зеленський заявив після телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яку мав у середу, що Київ буде готовий відкликати свої дрони в разі досягнення домовленості з Росією про взаємне припинення вогню по об’єктах енергетичної інфраструктури. Схоже, він залишив відкритою можливість подальших українських атак на інші об’єкти.

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Речники Кремля неодноразово заявляли, що українські безпілотники уражають лише цивільні будинки і підприємства, і що ці атаки, порівняно з російською військовою міццю, є лише «комариними укусами».

У добірці Kyiv Post, підготовленій на основі відкритих джерел і присвяченій українським атакам на Росію з 9 по 20 березня, містяться переконливі докази ефективної кампанії бомбардувань, яка дедалі прискорюється.

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У зворотному хронологічному порядку:

20 березня: авіабаза Енгельс-2 (Саратовська область). Реактивні безпілотники, можливо, «Пекло», влучили у склад боєприпасів, після чого вибухи тривали кілька годин.