Останні новини
Українці за кордоном
Учасники пам’ятного заходу провели паралелі між минулим та сьогоденням.
34хв тому
Роковини Голодомору
У Музеї Голодомору експонується лист, який російський школяр написав армійцю РФ і поділився бажанням вбивати українців.
2г тому
Зеленський
Глава держави наголосив, що важливо пам’ятати історію та говорити світу правду про жорстокі злочини.
3г тому
ГУР
Ця підготовка включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання.
4г тому
Роковини Голодомору
Де б ви не були, запаліть свічку пам’яті у своєму вікні о 16:00 - як прояв скорботи, пам’яті та віри в перемогу.
5г тому
Роковини Голодомору
У своїх листах до рідних молодий інженер з Південної Африки розповідав про Голодомор.
6г тому
Роковини Голодомору
Сьогодні, 23 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр., що визнаний геноцидом українців.
9г тому