Останні новини

У Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
Українці за кордоном
У Варшаві вшанували пам’ять жертв Голодомору в Україні
Учасники пам’ятного заходу провели паралелі між минулим та сьогоденням.
За матеріалами Укрінформ
34хв тому
Хоче, як російські військові, вбивати українців: лист російського школяра до солдата РФ
Роковини Голодомору
Хоче, як російські військові, вбивати українців: лист російського школяра до солдата РФ
У Музеї Голодомору експонується лист, який російський школяр написав армійцю РФ і поділився бажанням вбивати українців.
Київ Пост
2г тому
Президент вшанував пам’ять жертв Голодоморів
Зеленський
Президент вшанував пам’ять жертв Голодоморів
Глава держави наголосив, що важливо пам’ятати історію та говорити світу правду про жорстокі злочини.
Київ Пост
3г тому
РФ готувалася до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов
ГУР
РФ готувалася до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов
Ця підготовка включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання.
Київ Пост
4г тому
Запали свічку пам’яті: Україна вшановує жертв Голодоморів
Роковини Голодомору
Запали свічку пам’яті: Україна вшановує жертв Голодоморів
Де б ви не були, запаліть свічку пам’яті у своєму вікні о 16:00 - як прояв скорботи, пам’яті та віри в перемогу.
Київ Пост
5г тому
Свідок геноциду: у музеї Голодомору досліджують листи Джері Бермана
Роковини Голодомору
Свідок геноциду: у музеї Голодомору досліджують листи Джері Бермана
У своїх листах до рідних молодий інженер з Південної Африки розповідав про Голодомор.
Київ Пост
6г тому
Леся Гасиджак: Хто знає про Голодомор, не буде відчувати “втому від війни”
Роковини Голодомору
Леся Гасиджак: Хто знає про Голодомор, не буде відчувати “втому від війни”
Сьогодні, 23 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр., що визнаний геноцидом українців.
Петро Жижиян
9г тому