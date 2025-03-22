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9:12 У лікарні померла 38-річна жінка, поранена внаслідок обстрілів Запоріжжя.

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«Медики понад 10 годин боролися за її життя», - повідомили в ОВА.

Відтак, кількість загиблих зросла до трьох. 12 людей - постраждали.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Росіяни атакували Запоріжжя у п’ятницю ввечері.

Запустили по місту 12 БпЛА типу «Shahed».

В ОВА повідомляли, що загинуло двоє людей. Ще 13 - постраждали.

Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Загорілися ресторан, дитячий садок, дачний будинок та квартира у багатоповерхівці.

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Наслідки атаки РФ. Фото поліції.

Як повідомили в поліції, внаслідок обстрілу загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька.

У постраждалих - опіки, мінно-вибухові травми та контузії. Серед потерпілих - дев’ятимісячна дитина. Одна жінка у вкрай важкому стані.