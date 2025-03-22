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9:12 У лікарні померла 38-річна жінка, поранена внаслідок обстрілів Запоріжжя. 

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«Медики понад 10 годин боролися за її життя», - повідомили в ОВА. 

Відтак, кількість загиблих зросла до трьох. 12 людей - постраждали.

Удар по Запоріжжю: що відомо 

Росіяни атакували Запоріжжя у п’ятницю ввечері.

Запустили по місту 12 БпЛА типу «Shahed». 

В ОВА повідомляли, що загинуло двоє людей. Ще 13 - постраждали. 

Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Загорілися ресторан, дитячий садок, дачний будинок та квартира у багатоповерхівці. 

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Наслідки атаки РФ. Фото поліції.

Як повідомили в поліції, внаслідок обстрілу загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька. 

У постраждалих - опіки, мінно-вибухові травми та контузії. Серед потерпілих -  дев’ятимісячна дитина. Одна жінка у вкрай важкому стані. 

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Обстріли Запорізької області 

Протягом доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області.

З авіації вдарили по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці.

З РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки,  Малу Токмачку та Новодарівку.

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140 разів вдарили з артилерії та запустили понад дві сотні дронів різної модифікації.  

Пошкоджено понад 70 квартир, приватних будинків, авто та об’єктів інфраструктури.

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