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9:12 У лікарні померла 38-річна жінка, поранена внаслідок обстрілів Запоріжжя.
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«Медики понад 10 годин боролися за її життя», - повідомили в ОВА.
Відтак, кількість загиблих зросла до трьох. 12 людей - постраждали.
Удар по Запоріжжю: що відомо
Росіяни атакували Запоріжжя у п’ятницю ввечері.
Запустили по місту 12 БпЛА типу «Shahed».
В ОВА повідомляли, що загинуло двоє людей. Ще 13 - постраждали.
Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Загорілися ресторан, дитячий садок, дачний будинок та квартира у багатоповерхівці.
Як повідомили в поліції, внаслідок обстрілу загинули 41-річний чоловік та його 14-річна донька.
У постраждалих - опіки, мінно-вибухові травми та контузії. Серед потерпілих - дев’ятимісячна дитина. Одна жінка у вкрай важкому стані.
Зеленський відреагував на черговий обстріл українських міст
Обстріли Запорізької області
Протягом доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області.
З авіації вдарили по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці.
З РСЗВ накрили Кам’янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
140 разів вдарили з артилерії та запустили понад дві сотні дронів різної модифікації.
Пошкоджено понад 70 квартир, приватних будинків, авто та об’єктів інфраструктури.