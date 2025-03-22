У ніч на 22 березня війська РФ запустили по Україні 179 дронів різних типів. 

Атакували з таких напрямків як Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

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Росіяни атакували дронами: де працювала ППО 

У Повітряних силах повідомили, що українські військові збили 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

63 ворожі дрони-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі та в центрі країни.

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Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Атака дронів на Київ: горів житловий будинок

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці зафіксували 52 ворожих БпЛА. 

Про це повідомила міська військова адміністрація. 

Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька
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Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька

Через атаку дронів відомо про 13 постраждалих. Серед них - немовля.

36 безпілотників знищила наша ППО. Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. 

Через падіння уламків збитого ворожого дрона загорівся багатоквартирний будинок у Подільському районі. 

Спалахнуло на третьому поверсі. Вогонь перекинувся на мансарду. 

Ніхто не постраждав. 

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Через обстріл Запоріжжя загинули батько і донька

Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинуло 2 людей. 

Ще 13 осіб - травмовані. 

Одна жінка у вкрай важкому стані. Ще шестеро постраждалих у стані середньої важкості. 

У поліції повідомляли, що загинув 41-річний чоловік та його 14-річна донька. 

У ДСНС кажуть, що дівчині було 17 років. 

«Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчинку для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм несумісних з життям», - йдеться в повідомленні ДСНС. 

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