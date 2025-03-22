У ніч на 22 березня війська РФ запустили по Україні 179 дронів різних типів.
Атакували з таких напрямків як Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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Росіяни атакували дронами: де працювала ППО
У Повітряних силах повідомили, що українські військові збили 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
63 ворожі дрони-імітатори - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі та в центрі країни.
Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.
Атака дронів на Київ: горів житловий будинок
На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці зафіксували 52 ворожих БпЛА.
Про це повідомила міська військова адміністрація.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька
36 безпілотників знищила наша ППО. Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.
Через падіння уламків збитого ворожого дрона загорівся багатоквартирний будинок у Подільському районі.
Спалахнуло на третьому поверсі. Вогонь перекинувся на мансарду.
Ніхто не постраждав.
Через обстріл Запоріжжя загинули батько і донька
Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинуло 2 людей.
Ще 13 осіб - травмовані.
Одна жінка у вкрай важкому стані. Ще шестеро постраждалих у стані середньої важкості.
У поліції повідомляли, що загинув 41-річний чоловік та його 14-річна донька.
У ДСНС кажуть, що дівчині було 17 років.
«Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчинку для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм несумісних з життям», - йдеться в повідомленні ДСНС.