Спалахнуло на третьому поверсі. Вогонь перекинувся на мансарду.

Через падіння уламків збитого ворожого дрона загорівся багатоквартирний будинок у Подільському районі.

36 безпілотників знищила наша ППО. Решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Через атаку дронів відомо про 13 постраждалих. Серед них - немовля.

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Про це повідомила міська військова адміністрація.

На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці зафіксували 52 ворожих БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі та в центрі країни.

У Повітряних силах повідомили , що українські військові збили 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

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Атакували з таких напрямків як Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 22 березня війська РФ запустили по Україні 179 дронів різних типів.

Через обстріл Запоріжжя загинули батько і донька

Внаслідок вечірнього обстрілу Запоріжжя загинуло 2 людей.

Ще 13 осіб - травмовані.

Одна жінка у вкрай важкому стані. Ще шестеро постраждалих у стані середньої важкості.

У поліції повідомляли, що загинув 41-річний чоловік та його 14-річна донька.

У ДСНС кажуть, що дівчині було 17 років.

«Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки до карети швидкої 17-річну дівчинку для проведення реанімаційних дій. На жаль, вона померла від травм несумісних з життям», - йдеться в повідомленні ДСНС.