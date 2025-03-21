Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод 21 березня зустрівся з міністеркою закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час офіційного візиту до країни.

До делегації СКУ також увійшли голова Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Арґіру та президент Асоціації українців Південної Австралії Франк Фурсенко.

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Ґрод та Вонг обговорили подальшу підтримку України з боку Австралії, серед іншого військову допомогу та санкції проти Росії.

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Міністерка наголосила на відвазі та стійкості австралійсько-української громади в ці важкі часи. Вонг також зазначила, що Австралія є найбільшим постачальником військової допомоги Україні поза НАТО та наголосила на необхідності продовження міжнародного колективного тиску на Росію.

Президент СКУ подякував за надану Австралією допомогу, зокрема військову та гуманітарну. Водночас вкотре закликав Канберру доєднатись до “коаліції охочих” – неформального обʼєднання партнерів України, запропонованого як воєнно-політичний формат на саміті в Лондоні.

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З початку великої війни Росії проти України Канберра виділила понад 1 мільярд доларів на військову допомогу для ЗСУ, а також надала понад 66 мільйонів доларів на відновлення України.

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Австралія також запровадила цільові санкції проти російських осіб та компаній, зокрема ключових фігур в адміністрації Путіна та російському оборонному секторі.

Під час зустрічі також порушили питання регіональної безпеки та значення України для глобальної стабільності, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Обговорювалися можливості розширення співпраці в оборонному секторі, навчання українських військових та постачання додаткової техніки.

Міністерка закордонних справ Австралії підтвердила постійну підтримку України, підкреслила важливість цієї допомоги для глобальної стабільності й наголосила, що Канберра продовжить надавати військову, економічну та гуманітарну допомогу Києву.