Чотири російські вертольоти (два Ка-52 і два Мі-8) знищено Силами оборони України в Бєлгородській області РФ.
Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 24 березня.
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Удар HIMARS по Бєлгородщині: ССО і ГУР знищили 4 вертольоти РФ
Удар було завдано ракетами HIMARS по замаскованій позиції в тилу ворога, яка використовувалася для швидкого переміщення вертольотів або атак на українські позиції.
Операцію провели ССО спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України, ракетними військами та артилерією.
ГУР відпрацювало по низці російських об’єктів у Криму
Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляло про успішні удари по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму протягом кількох днів.
Внаслідок дій українських розвідників було уражено такі радіолокаційні станції (РЛС):
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- 48Я6-К1 “Подльот” (2 одиниці);
- 1Л125 “Ниобий-СВ” (2 одиниці);
- 39Н6 “Каста 2Е2” (3 одиниці);
- 9С19 “Имбирь”;
- “Небо-СВ”;
- С-300ВМ;
- “Небо-М”;
- 59Н6-Е “Противник-ГЕ”;
- БРЛС “Мыс”.
Про те, яку ще російську техніку вдалося уразити ГУР, дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.
А 15 лютого стало відомо, що Воїни Головного управління розвідки знищили російський розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку. Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.