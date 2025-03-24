Чотири російські вертольоти (два Ка-52 і два Мі-8) знищено Силами оборони України в Бєлгородській області РФ.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 24 березня.

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Удар HIMARS по Бєлгородщині: ССО і ГУР знищили 4 вертольоти РФ

Удар було завдано ракетами HIMARS по замаскованій позиції в тилу ворога, яка використовувалася для швидкого переміщення вертольотів або атак на українські позиції.

Операцію провели ССО спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України, ракетними військами та артилерією.

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ГУР відпрацювало по низці російських об’єктів у Криму

Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляло про успішні удари по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму протягом кількох днів. 

Внаслідок дій українських розвідників було уражено такі радіолокаційні станції (РЛС):

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    • 48Я6-К1 “Подльот” (2 одиниці);
    • 1Л125 “Ниобий-СВ” (2 одиниці);
    • 39Н6 “Каста 2Е2” (3 одиниці);
    • 9С19 “Имбирь”;
    • “Небо-СВ”;
    • С-300ВМ;
    • “Небо-М”;
    • 59Н6-Е “Противник-ГЕ”;
    • БРЛС “Мыс”.

Про те, яку ще російську техніку вдалося уразити ГУР, дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

А 15 лютого стало відомо, що Воїни Головного управління розвідки знищили російський розрахунок аеророзвідки на Запорізькому напрямку. Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK. 

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