Федеральні вибори в Канаді відбудуться 28 квітня. Про це оголосив прем’єр-міністр Марк Карні, пише CNN.
Вибори в Канаді: Карні оголосив дату
23 березня Карні звернувся до генерал-губернаторки Мері Саймон з проханням розпустити парламент.
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Головним суперником чинного прем’єра на виборах стане лідер Консервативної партії П’єр Пуатьє, зазначає CNN.
Стало відомо, хто став новим прем’єр-міністром Канади
Ексголову Центрального банку Канади Марка Карні обрали новим лідером правлячої Ліберальної партії. Він став наступником Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра.
У виборах брали участь понад 150 000 членів партії.
Майбутній прем’єр-міністр Канади та новий лідер Ліберальної партії Марк Карні виступив із жорсткою заявою на адресу США, пообіцявши зберігати тарифи на американські товари і наголосивши, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.
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9 березня Ліберальна партія Канади обирала нового лідера замість Джастіна Трюдо, який на початку року оголосив про відставку з посади голови партії.
6 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку з посади премʼєр-міністра Канади та глави Ліберальної партії.