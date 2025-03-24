Після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді очікується ще один раунд перемовин – цього разу між делегаціями США та України.

Про це пише The Guardian 24 березня.

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Новий раунд переговорів: США зустрінуться з Україною після РФ

Планується, що на окремих зустрічах сторони обговорять подробиці припинення атак на енергетичні об’єкти та цивільну інфраструктуру.

Обговорюватимуть також і припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпеки торговельного судноплавства.

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Розмова з делегацією США була “конструктивною та змістовною” − Умєров

Сьогодні внчі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.

Переговори тривали близько п’яти годин (з перервою). Початок – о 17:38, завершення – о 22:33 (за повідомленнями Умєрова).

Про початок переговорів міністр повідомля о 17:39 23 березня.

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Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія – єдина країна, яка затягує війну, і закликав посилити на неї тиск.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

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Наразі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбуваються переговори між делегаціями Росії та США. Російська делегація прибула до місця проведення зустрічі в понеділок, 24 березня. Зустріч проходить у закритому режимі.