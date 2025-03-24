Понад 500 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели можуть втратити легальний статус у США через плани адміністрації Дональда Трампа скасувати програми тимчасового дозволу на перебування, запроваджені за часів Байдена.

Про це пише CNN.

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ША скасовують легальний статус для мігрантів з 4 країн

Мігрантам, які підпадають під дію цих програм, наказано залишити США до 24 квітня (через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі).

У січні Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про поступове скасування програм, стверджуючи, що адміністрація Байдена неправомірно розширила застосування гуманітарного права, поширивши його на представників різних національностей.

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“Адміністрація Байдена-Гарріс зловживала програмою гуманітарного дозволу на в’їзд... Це було припинено в перший день адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму... до її первісної мети – розглядати мігрантів індивідуально...”, – йдеться у заяві міністерства.

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Трамп планує позбавити правового статусу близько 240 тис. українців у США

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно 240 тисяч українців, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії.

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Наслідком такого кроку може стати пришвидшена депортація українців.

Рішення про скасування тимчасового захисту ухвалювалося ще до того, як 28 лютого відбулася суперечка між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Раніше Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні. Це сталося через кілька днів після його суперечки з Володимиром Зеленським.

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