Румунія та Болгарія занепокоєні потенційним впливом переговорів між Росією та США на баланс сил у Чорному морі,

Існує можливість посилення позицій Росії, повідомляє Financial Times з посиланням на анонімні обізнані джерела.

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Як переговори США з Росією викликають занепокоєння сусідніх країн

Європейські країни, що межують з Чорним морем, уважно стежать за поточними мирними переговорами між США та Росією стосовно України в Саудівській Аравії, побоюючись можливої домовленості, яка дозволить Москві відновити контроль над спірними територіями.

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Зокрема, посадові особи з Румунії та Болгарії висловили побоювання виданню щодо будь-яких суттєвих змін поточного стану справ у Чорному морі в контексті потенційної угоди між Росією та США.

Вони вважають, щоце може призвести до збільшення зони оперативного впливу російського військово-морського флоту.

Більше по темі Британські військові назвали миротворчий план Стармера «політичним театром» Обговорення питання формування міжнародних миротворчих сил ускладнюється тим, що «ніхто не знає, в чому полягає ця місія».

Один із посадовців наголосив: “Ми живемо в цьому регіоні, і ми не можемо дозволити Росії отримати додаткові можливості для вільного пересування”.

Переговори США і РФ у Саудівській Аравії: про що говорять

У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) стартував новий раунд переговорів між делегаціями Росії та США. Зустріч проходить у закритому режимі.

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Сполучені Штати Америки прагнуть укласти з Російською Федерацією угоду про перемир’я в Чорному морі, пише Reuters.

Також, за даними агенції, сторони обговорять встановлення “лінії контролю” та повернення українських дітей.

Сьогодні вночі в Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.