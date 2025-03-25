Низка бельгійських сайтів, включаючи урядовий портал MyGov.be та сайт Валлонського парламенту, зазнали DDoS-атаки з боку російського хакерського угруповання NoName у понеділок, 24 березня.

Про це повідомляє VRT NWS.

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Російські хакери NoName атакували Бельгію: що сталося

Хакери заявили, що атака є відповіддю на виділення Бельгією пакету допомоги Україні на суму 1 млрд євро.

9 червня 2024 року це ж угруповання зламало кілька муніципальних вебсайтів напередодні виборів.

Центр кібербезпеки Бельгії повідомив, що DDoS-атака не є небезпечною, але спричиняє незручності, перенавантажуючи сайти. Заходи з відновлення роботи сайтів вже вжито, і більшість з них працюють.

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Укрзалізниця зазнала масштабної та системної кібератаки

23 березня “Укрзалізниця” зазнала масштабної таргетованої кібератаки на свої онлайн-системи, про що компанія.

Попри атаку, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Всі операційні процеси переведено в резервний формат.

Укрзалізниця відновлює роботу сервісів після кібератаки
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Каси на вокзалах працюють у посиленому режимі з розширеними графіками. Зокрема в Києві − 18 замість 8.

У неділю у системі Укрзалізниці стався технічний збій. Тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Укрзалізниця тимчасово відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

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