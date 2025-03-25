Повітряні сили та інші складові Сил оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по ворогу для послаблення його військового потенціалу.

Генштаб наголосив, що знищення цього об’єкта знижує здатність росіян вести бойові дії проти українських підрозділів у Сумській та Курській областях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю зосередження російських військ у Кондратівці ( Курська область РФ ), повністю зруйнувавши об’єкт і ліквідувавши до 30 окупантів.

Українські HIMARS уразили артилерію північнокорейської армії на Курщині

Раніше 14-й окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ розмістив відео, на якому його дрони виявляють три замасковані північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 Koksan у лісистій місцевості на Курщині, а потім скеровують на них удар із установок HIMARS.

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В невстановленій лісистій місцевості в Курській області Росії були помічені замасковані артилерійські системи, на яких були встановлені “решітки”, призначені для захисту від FPV-дронів.

У листопаді і грудні Північна Корея поставила Росії близько 120 своїх артилерійських систем Koksan M1989 на поповнення серйозних втрат, яких Москва зазнала з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.