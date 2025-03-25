Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю зосередження російських військ у Кондратівці (Курська область РФ), повністю зруйнувавши об’єкт і ліквідувавши до 30 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

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Удар ЗСУ по Кондратівці: знищено об’єкт і до 30 росіян

Генштаб наголосив, що знищення цього об’єкта знижує здатність росіян вести бойові дії проти українських підрозділів у Сумській та Курській областях.

Повітряні сили та інші складові Сил оборони України продовжуватимуть завдавати ударів по ворогу для послаблення його військового потенціалу.

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Українські HIMARS уразили артилерію північнокорейської армії на Курщині

Раніше 14-й окремий полк Сил безпілотних систем ЗСУ розмістив відео, на якому його дрони виявляють три замасковані північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 Koksan у лісистій місцевості на Курщині, а потім скеровують на них удар із установок HIMARS.

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В невстановленій лісистій місцевості в Курській області Росії були помічені замасковані артилерійські системи, на яких були встановлені “решітки”, призначені для захисту від FPV-дронів.

У листопаді і грудні Північна Корея поставила Росії близько 120 своїх артилерійських систем Koksan M1989 на поповнення серйозних втрат, яких Москва зазнала з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

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