З початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила 102 ворожі осередки в українському тилу, повідомив Укрінформ.

Контррозвідка СБУ знешкодила 102 ворожі осередки в Україні

“Всередині країни ефективно працює контррозвідка СБУ: знешкоджує терористів і диверсантів, затримує 100% завербованих росіянами паліїв і підривників. СБУ викрила 102 російські агентурні мережі з початку повномасштабної війни”, - йдеться у повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Також за цей період СБУ відкрила понад 3,5 тис. кримінальних проваджень щодо державної зради (840 осіб вже засуджено); понад ⁠8,7 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (засуджено 1 586 осіб). Відкрито більше 600 проваджень щодо передачі ворогу даних про ЗСУ чи коригування обстрілів (засуджено 181 особа).

Advertisement

Крім того, СБУ системно притягує до відповідальності воєнних злочинців і зрадників, які працюють на РФ.

Більше по темі У Рівному поблизу одного із ТРЦ відбувся теракт Вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі Peugeot.

За даними наших джерел в українських спецслужбах, Служба безпеки України ліквідувала: генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту РФ Ігоря Кірілова; керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського та бойовика і пропагандиста Владлена Татарського. А також екснардепа-зрадника Іллю Ківу та інших.

Advertisement

Про внесок СБУ в захист країни говорять цифри надані Укрінформу пресслужбою СБУ: з початку повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ отримали понад 1,5 тисячі державних нагород. Найвищим званням “Герой України” відзначено 20 бійців СБУ (з яких 10 посмертно).

СБУ викрила “крота” ФСБ у Держкосмосі

Нещодавно Служба безпеки України затримала посадовця Державного космічного агентства. Його підозрюють у співпраці з російською ФСБ.

Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Advertisement

Агент мав збирати секретну інформацію про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів.

А в кінці лютого Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка за завданням РФ шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях