Головний редактор американського журналу «The Atlantic» Джеффрі Ґолдберг розповів, що не повірив своїм очам, коли отримав повідомлення від команди національної безпеки президента Дональда Трампа, в якому викладалася стратегія бомбардування повстанців-хуситів у Ємені за кілька годин до того, як це сталося.

Радник з національної безпеки Майк Волтц створив групу в додатку Signal і випадково включив у неї Джеффрі Голдберга разом із членами «Комітету керівників», до якого входили міністр оборони Піт Хеґсет, спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф, віце-президент Джей Ді Венс і більше десятка інших високопоставлених чиновників з допуском до державної таємниці.

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«Незадовго до 14:00 за Східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені, – написав Ґолдберг у своєму звіті про інцидент. – Однак я знав про цю атаку ще за дві години до того, як вибухнули перші бомби. Я знав це тому, що міністр оборони Піт Хеґсет надіслав мені план операції об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі і час».

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«Це вимагатиме пояснень».

Групу створив Волтц, але в її чаті Хеґсет ділився надсекретними деталями, в тому числі «цілями, зброєю, яку США будуть [застосовувати], і послідовністю атак». Інші учасники, в тому числі Венс, додали відверту інформацію про процес прийняття рішень групою.

Signal допомагає росіянам (Заступник секретаря РНБО України Сергій Демидюк)

Група використовувала той самий додаток для обміну зашифрованими повідомленнями, яким зазвичай користуються українські військові та чиновники, і який постійно намагаються зламати російські хакери.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демидюк сказав, виступаючи на Київському міжнародному форумі з кібербезпеки на початку цього місяця, що Signal залишається «одним з найбільш використовуваних» додатків для обміну повідомленнями в російських шпигунських операціях, спрямованих проти українських військовослужбовців та урядовців.

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Українські урядовці стверджують, що компанія перестала відповідати на їхні запити щодо російських кіберзагроз.

«Своєю бездіяльністю Signal допомагає росіянам збирати інформацію, націлюватися на наших солдатів і компрометувати урядовців», – заявив Демедюк на конференції.

Однак хакерство не потрібне, коли головний радник з питань безпеки країни ділиться з пресою інформацією стратегічного рівня, яка ретельно охороняється.

Ґолдберг намагався не розкривати жодних деталей, які могли би загрожувати національній безпеці чи його власній свободі, але включив деякі непристойні розмови в групі, в тому числі висловлювання Венса про те, як це вплине на Європу і її подальшу підтримку України без допомоги США.

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«Я не впевнений, що президент усвідомлює, наскільки це не узгоджується з його посланням щодо Європи. Існує подальший ризик того, що ми побачимо помірний або різкий стрибок цін на нафту. Я готовий підтримати консенсус команди і тримати ці побоювання при собі. Але є вагомі аргументи на користь того, щоб відкласти це на місяць, провести інформаційну роботу щодо того, чому це має значення, подивитися, де знаходиться економіка тощо», – написав Венс.

«Декого треба звільнити» (Колишній міністр оборони і директор ЦРУ Леон Панетта)

Ця недбалість шокувала колишніх високопосадовців, і деякі з них передбачають, що будуть звільнення або відставки.

«Вони порушили всі відомі процедури захисту оперативних матеріалів перед військовим ударом», – сказав CNN колишній високопоставлений співробітник розвідки. – Це повний провал у забезпеченні безпеки військової операції».

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«Декого треба звільнити, – сказав телеканалу колишній міністр оборони і директор ЦРУ Леон Панетта. – Те, що ім’я журналіста було додано до цього списку, – це дуже серйозна помилка». Панетта зазначив, що якби це був хтось інший, а не Ґолдберг, він «міг би негайно розкрити цю інформацію хуситам у Ємені, що на них збираються напасти, а вони, своєю чергою, могли б ... атакувати американські об’єкти в Червоному морі, що призвело б до жертв серед наших військових».

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Демократи і навіть деякі республіканці на Капітолійському пагорбі вимагають реакції.

«Я в жаху від повідомлень про те, що наші найвищі посадові особи з національної безпеки, в тому числі керівники багатьох відомств, обмінювалися чутливою і майже напевно секретною інформацією через комерційний додаток для обміну повідомленнями, в тому числі планами військових операцій», – заявив депутат Палати представників від штату Коннектикут, Джим Хаймс, головний демократ в Комітеті з питань розвідки.

У понеділок Білий дім відреагував на цей інцидент заявою, з якої випливає, що президент не бачить причин для занепокоєння поведінкою своєї команди.

«Президент Трамп, як і раніше, повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, в тому числі раднику з національної безпеки Майку Волтцу», – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.