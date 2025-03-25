25 березня працівники Служби безпеки відзначають День Служби безпеки України.
День Служби безпеки України − що треба знати
До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський, Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головком ЗСУ Олександр Сирський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і очільник СБУ Василь Малюк.
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Президент України СБУ з професійним святом, назвавши її “днем сильних людей, чиї результати є одними з найважливіших для України”.
За словами Президента, за час війни СБУ стала бойовою спецслужбою, одним з основних елементів Сил оборони та безпеки, що захищає державу від внутрішніх загроз і забезпечує важливі результати на фронті та в тилу ворога.
“Дякуємо СБУ – кожному й кожній, хто здобуває безпеку для України в її лавах!”, − наголосив Зеленський.
За три роки війни СБУ викрила понад 100 російських агентурних мереж
Кирило Буданов привітав Службу безпеки з професійним святом, високо оцінивши роботу спецслужби та її внесок у боротьбу з Росією.
“День Служби безпеки України – вітаємо бойових побратимів. Особиста вдячність – генерал-лейтенанту Василю Малюку...”, – зазначив Буданов, підкресливши “високу майстерність і відданість” СБУ під керівництвом Малюка.
Він зазначив, що хоча більшість роботи СБУ залишається “за кадром”, її результати (затримання агентів, зрадників, колаборантів, терористів, вбивць) є видимими. “Це врятовані життя та зрив планів Москви...”, – сказав Буданов.
Він особливо відзначив ефективне знищення ворога на фронті спецпідрозділами СБУ, операції СБУ, спрямовані на послаблення Росії, які, на його думку, “точно увійдуть до підручників з історії”, а також спільні місії ГУР та СБУ, підкресливши їхню “надійність та професіоналізм”.
Буданов наголосив на роботі в межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (повернення тисяч військових і цивільних).
“І цей процес триває. Наше завдання – повернути всіх”, – заявив Буданов.
Він вшанував пам’ять загиблих воїнів СБУ і висловив честь тим, хто продовжує боротьбу.
Своєю чергою Головнокомандувач Збройних Сил України привітав Службу безпеки, відзначивши її ключову роль у боротьбі за Україну.
“Сьогоднішній день – про тих, хто веде невидиму, але життєво важливу боротьбу. Хто працює, щоб Україна залишалася сильною і перемагала”, – йдеться у привітанні.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що СБУ змінюється, стає сильнішою та ефективнішою, виявляє та знешкоджує ворожу агентуру, проводить ризиковані та високоточні військові операції (включно зі спільними з іншими підрозділами Сил оборони), а також завдає ефективних ударів у глибокому тилу ворога.
Руслан Стефанчук привітав СБУ, відзначивши її роль у захисті національної безпеки та суверенітету.
“Ви стоїте на передовій захисту національної безпеки, державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності України...”, – зазначив Стефанчук, додавши, що багато досягнень СБУ поки що залишаються таємними.
Він подякував співробітникам, воїнам і ветеранам СБУ за вірність присязі, українському народу та Конституції, а також за щоденне зміцнення держави.
А очільник СБУ Василь Малюк привітав співробітників з Днем СБУ, відзначивши значні досягнення спецслужби у боротьбі з російською агресією, які, за його словами, “точно увійдуть до підручників з історії”.
“Сьогодні перелік завдань Служби безпеки дуже широкий: від знищення військового потенціалу РФ до протидії тероризму... Наш пріоритет – знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю... Маємо гарну генетичну пам’ять, помножену на жагу до волі і ненависть до російських катів...”, – заявив Малюк.
Серед ключових досягнень СБУ з початку повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року) він відзначив такі:
- Ураження техніки: понад 1700 танків, понад 3 тис. ББМ, майже 250 засобів ППО, понад 550 засобів РЕБ, сотні одиниць іншої техніки.
- Спецоперації: підриви Кримського мосту (жовтень 2022, липень 2023), ураження 11 кораблів РФ у Чорному морі, забезпечення роботи зернового коридору.
- “Дипстрайки”: удари по ВПК РФ (аеродроми, склади, нафтобази, заводи).
- Боротьба з дронами: ефективні антидронові розрахунки (знищення “Суперкам”, “Орлан”, “Зала”, “Ланцет” та екіпажів).
- Рекордний штурм: одномоментне взяття в полон понад 100 російських військових на Курщині.
- Розробки: надводні дрони Sea Baby та “Мамай”, далекобійні дрони, снайперська зброя (“Володар обрію”, світовий рекорд – 3,8 км).
Малюк підсумував, що бійці СБУ досконало оволоділи безпілотними технологіями і що Україна здатна змінити хід історії.