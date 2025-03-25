Службі безпеки за цей час наразі вдалося затримати всіх завербованих росіянами паліїв і підривників.

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“Дякуємо СБУ – кожному й кожній, хто здобуває безпеку для України в її лавах!”, − наголосив Зеленський.

За словами Президента, за час війни СБУ стала бойовою спецслужбою, одним з основних елементів Сил оборони та безпеки, що захищає державу від внутрішніх загроз і забезпечує важливі результати на фронті та в тилу ворога.

Президент України СБУ з професійним святом, назвавши її “днем сильних людей, чиї результати є одними з найважливіших для України”.

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До привітань доєдналися Президент України Володимир Зеленський , Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головком ЗСУ Олександр Сирський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і очільник СБУ Василь Малюк.

Кирило Буданов привітав Службу безпеки з професійним святом, високо оцінивши роботу спецслужби та її внесок у боротьбу з Росією.

“День Служби безпеки України – вітаємо бойових побратимів. Особиста вдячність – генерал-лейтенанту Василю Малюку...”, – зазначив Буданов, підкресливши “високу майстерність і відданість” СБУ під керівництвом Малюка.

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Він зазначив, що хоча більшість роботи СБУ залишається “за кадром”, її результати (затримання агентів, зрадників, колаборантів, терористів, вбивць) є видимими. “Це врятовані життя та зрив планів Москви...”, – сказав Буданов.

Він особливо відзначив ефективне знищення ворога на фронті спецпідрозділами СБУ, операції СБУ, спрямовані на послаблення Росії, які, на його думку, “точно увійдуть до підручників з історії”, а також спільні місії ГУР та СБУ, підкресливши їхню “надійність та професіоналізм”.

Буданов наголосив на роботі в межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (повернення тисяч військових і цивільних).

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“І цей процес триває. Наше завдання – повернути всіх”, – заявив Буданов.

Він вшанував пам’ять загиблих воїнів СБУ і висловив честь тим, хто продовжує боротьбу.

Своєю чергою Головнокомандувач Збройних Сил України привітав Службу безпеки, відзначивши її ключову роль у боротьбі за Україну.

“Сьогоднішній день – про тих, хто веде невидиму, але життєво важливу боротьбу. Хто працює, щоб Україна залишалася сильною і перемагала”, – йдеться у привітанні.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що СБУ змінюється, стає сильнішою та ефективнішою, виявляє та знешкоджує ворожу агентуру, проводить ризиковані та високоточні військові операції (включно зі спільними з іншими підрозділами Сил оборони), а також завдає ефективних ударів у глибокому тилу ворога.

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Руслан Стефанчук привітав СБУ, відзначивши її роль у захисті національної безпеки та суверенітету.

“Ви стоїте на передовій захисту національної безпеки, державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності України...”, – зазначив Стефанчук, додавши, що багато досягнень СБУ поки що залишаються таємними.

Він подякував співробітникам, воїнам і ветеранам СБУ за вірність присязі, українському народу та Конституції, а також за щоденне зміцнення держави.