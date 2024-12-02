Обстріли України день за днем 12-02-2024

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Наразі АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.
Енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомило Укренерго.
Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після дозволів від військових. Наразі АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.
Ще 50 дроні локаційно втрачені через протидію РЕБ.
У ніч проти 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
110 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Наразі повідомляється про щонайменше трьох постраждалих і одного загиблого.
У ніч проти 2 грудня внаслідок дронового нальоту в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, повідомляють ДСНС України та міський голова Тернополя Сергій Надал.
Внаслідок дронового нальоту загинула одна людина, троє отримали поранення, а близько сто мешканців евакуйовані.
Росія майже 50 разів намагалася наступати на Курахівському напрямку; Путін відправить на фронт північнокорейські війська як "гарматне м’ясо"; ЄС планує надавати Україні щомісяця 1,5 млрд євро.
За 1 грудня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували 10 бойових зіткнень у Стариці, Тихому, Вовчанську та в напрямку Козачої Лопані.