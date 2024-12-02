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LIVE Обстріли України Updated 14г тому

Обстріли України день за днем 12-02-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-02-2024
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Київ Пост
14г тому

Енергетики ліквідували загрозу блекауту на ЗАЕС після чергового обстрілу

Енергетики ліквідували загрозу блекауту на ЗАЕС після чергового обстрілу
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Київ Пост
14г тому

Наразі АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.

Енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію, повідомило Укренерго.

Укренерго відновило живлення ЗАЕС після російського обстрілу − подробиці

Енергетики почали відновлювальні роботи одразу після дозволів від військових. Наразі АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.

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Сили оборони вночі збили понад 50 російських ударних безпілотників

Сили оборони вночі збили понад 50 російських ударних безпілотників
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Київ Пост
15г тому

Ще 50 дроні локаційно втрачені через протидію РЕБ.

У ніч проти 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 29-30 листопада − подробиці

110 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі − подробиці

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі − подробиці
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Київ Пост
16г тому

Наразі повідомляється про щонайменше трьох постраждалих і одного загиблого.

У ніч проти 2 грудня внаслідок дронового нальоту в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, повідомляють ДСНС України та міський голова Тернополя Сергій Надал.

Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Тернополі − подробиці

Внаслідок дронового нальоту загинула одна людина, троє отримали поранення, а близько сто мешканців евакуйовані.

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Хроніка війни в Україні. 2 грудня: «Необхідна річ для нашого виживання»

Хроніка війни в Україні. 2 грудня: «Необхідна річ для нашого виживання»
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Тимур Дубовик
17г тому

Росія майже 50 разів намагалася наступати на Курахівському напрямку; Путін відправить на фронт північнокорейські війська як "гарматне м’ясо"; ЄС планує надавати Україні щомісяця 1,5 млрд євро.

За 1 грудня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія майже 50 разів намагалася наступати на Курахівському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували 10 бойових зіткнень у Стариці, Тихому, Вовчанську та в напрямку Козачої Лопані.

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