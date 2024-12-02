На Времівському напрямку зупинили 24 штурми в районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, одне боєзіткнення триває досі.

На Курахівському напрямку були 48 зіткнень у районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки. Наразі відбувається одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку противник провів 33 наступальні дії, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

Однак Євросоюз пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

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На Торецькому напрямку Росія 7 разів намагалася наступати в районах Торецька та в напрямку Щербинівки. Бойове зіткнення продовжується в одній локації.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 8 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського, проте всі спроби виявилися марними.

На Куп’янському напрямку противник 9 разів намагався витіснити ЗСУ. Чотири атаки в районах Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю завершились.

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На Харківському напрямку зафіксували 10 бойових зіткнень у Стариці, Тихому, Вовчанську та в напрямку Козачої Лопані.

Путін відправить на фронт північнокорейські війська як "гарматне м’ясо"

Російський президент Владімір Путін відправить солдат із Північної Кореї воювати проти України як "гарматне м’ясо", пише Kyodo News, цитуючи Президента України Володимира Зеленського.

За його словами, північнокорейських військових вже вбивали на заході Росії, однак український лідер не конкретизував кількість їхніх втрат.

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Зеленський зауважив, що є докази того, що близько 12 тис. північнокорейських солдатів були розгорнуті, але Україна має "отримати докази", перш ніж оприлюднити точну кількість втрат серед військ Пхеньяна.

ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд

Євросоюз у грудні надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро на підтримку бюджету, а із січня планує надавати щомісяця 1,5 млрд євро, повідомляє Інтерфакс-Україна, цитуючи президента Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, кошти надходять із доходів від російських активів і можуть використовуватися у військових цілях.

Наразі ЄС займається підготовкою 15-го пакету санкції проти держави-агресора.

Володимир Зеленський заявив, що політичний складник для використання коштів з російських активів на користь України вже вирішений. Він зазначив, що в січні мають запрацювати відповідні фінансові механізми.

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Кошта додав, що Європейський Союз і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у першій половині 2025 року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції.

"У нашому порядку денному також є роботи щодо НАТО, забезпечення для України НАТО − необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти", − додав український президент.

Російський дрон поцілив у багатоповерхівку в Тернополі − подробиці

У ніч проти 2 грудня внаслідок дронового нальоту в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, повідомляє ДСНС України.

У повідомленні зазначається, що внаслідок інциденту загинула одна людина, троє отримали поранення, а близько сто мешканців евакуйовані.

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Фото: ДСНС України / Телеграм

Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та двадцять автівок.

Після влучання дрона в будинок пожежа охопила квартири на верхньому, пʼятому поверху, та частково третій і четверті поверхи.

"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали. Деталі повідомлю згодом", − додав міський голова Тернополя Сергій Надал.