У ніч проти 2 грудня внаслідок дронового нальоту в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, повідомляють ДСНС України та міський голова Тернополя Сергій Надал.

Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Тернополі − подробиці

Внаслідок дронового нальоту загинула одна людина, троє отримали поранення, а близько сто мешканців евакуйовані.

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Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та двадцять автівок.

Після влучання безпілотника пожежа охопила квартири на верхньому, пʼятому поверху, та частково третій і четверті поверхи.

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Фото: ДСНС України / Телеграм

"Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. Готуємо місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких постраждали. Деталі повідомлю згодом", − додав міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: троє загиблих

Зранку 1 грудня російські війська атакували громадський транспорт у Херсоні. Вдарили дроном. 

Під ворожим вогнем опинився Дніпровський район міста. 

У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. В 56-річної жінки − уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки.

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Кількість постраждалих становить 11 осіб. Вісім із них перебувають у лікарні.

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