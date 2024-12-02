У ніч проти 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 29-30 листопада − подробиці

110 ворожих безпілотників летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 дронів локаційно втрачені через протидію РЕБ Сил оборони, шість вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та Білорусі, а ще один залишається в повітрі.

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Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних безпілотників.

У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 "Шахедів" і безпілотників невстановленого типу.

Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.

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