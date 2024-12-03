Обстріли України день за днем 12-03-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.
Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку. Внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула, дві - отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Два дрони полетіли в напрямку Білорусі та ТОТ України.
У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
28 ворожих БпЛА летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Частина міста наразі лишилася без електропостачання.
У ніч проти 3 грудня один із ворожих "Шахедів" влучив у обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, повідомив мер міста Сергій Надал.
"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", − пояснив Надал.
Росія не погодиться на пропозицію Трампа про перемир’я з Україною; Ворог майже 70 разів намагався наступати на Курахівському напрямку; БпЛА Росії влучили в енергооб’єкт у Тернополі.
За 2 грудня зафіксували 193 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Вовчанська та Стариці. Два боєзіткнення тривають і досі.