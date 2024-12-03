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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-03-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-03-2024
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Київ Пост
8г тому

Російська армія обстріляла Костянтинівку: є загиблий та поранені

Російська армія обстріляла Костянтинівку: є загиблий та поранені
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Київ Пост
1г тому

Пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.

Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку. Внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула, дві - отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Українські сили ППО збили понад 20 російських безпілотників "Шахед"

Українські сили ППО збили понад 20 російських безпілотників "Шахед"
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Київ Пост
7г тому

Два дрони полетіли в напрямку Білорусі та ТОТ України.

У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 2-3 грудня − подробиці

28 ворожих БпЛА летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Російський "Шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя

Російський "Шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя
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Київ Пост
8г тому

Частина міста наразі лишилася без електропостачання.

У ніч проти 3 грудня один із ворожих "Шахедів" влучив у обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, повідомив мер міста Сергій Надал.

Нічна атака на Тернопіль: пошкоджена енергетична інфраструктура

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", − пояснив Надал.

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Хроніка війни в Україні. 3 грудня: «Перемир’я − це не подарунок»

Хроніка війни в Україні. 3 грудня: «Перемир’я − це не подарунок»
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Тимур Дубовик
9г тому

Росія не погодиться на пропозицію Трампа про перемир’я з Україною; Ворог майже 70 разів намагався наступати на Курахівському напрямку; БпЛА Росії влучили в енергооб’єкт у Тернополі.

За 2 грудня зафіксували 193 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог майже 70 разів намагався наступати на Курахівському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Вовчанська та Стариці. Два боєзіткнення тривають і досі.

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