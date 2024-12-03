У ніч проти 3 грудня один із ворожих "Шахедів" влучив у обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, повідомив мер міста Сергій Надал.

Нічна атака на Тернопіль: пошкоджена енергетична інфраструктура

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", − пояснив Надал.

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Внаслідок удару частина міста наразі лишилася без електрики.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", − наголосив Надал.

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Наслідки обстрілу Тернополя в ніч проти 2 грудня. Фото: ДСНС / Телеграм

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі − що відомо

У ніч проти 2 грудня внаслідок дронового нальоту в Тернополі постраждав багатоквартирний будинок.

Внаслідок дронового нальоту загинула одна людина, троє отримали поранення, а близько сто мешканців евакуйовані.

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Зранку 1 грудня російські війська атакували громадський транспорт у Херсоні. 

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