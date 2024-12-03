У ніч проти 3 грудня один із ворожих "Шахедів" влучив у обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі, повідомив мер міста Сергій Надал.
Нічна атака на Тернопіль: пошкоджена енергетична інфраструктура
"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", − пояснив Надал.
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Внаслідок удару частина міста наразі лишилася без електрики.
"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", − наголосив Надал.
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