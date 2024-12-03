У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 2-3 грудня − подробиці

28 ворожих БпЛА летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Їх збивали у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Один дрон локаційно втрачений, а ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Білорусі та ТОТ України.

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Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати

Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.

110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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