У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 2-3 грудня − подробиці
28 ворожих БпЛА летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
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Їх збивали у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Один дрон локаційно втрачений, а ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Білорусі та ТОТ України.
Останні повітряні атаки на Україну − що потрібно знати
Вночі 2 грудня ППО збила 52 зі 110 ударних дронів.
110 ворожих БпЛА летіли з Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Їх збивали в Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Російський "Шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя
У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних безпілотників.