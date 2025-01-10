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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-10-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-10-2025
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Київ Пост
1г тому

“Шахеди” налетіли на Київ: уламки влучили в багатоповерхівку

“Шахеди” налетіли на Київ: уламки влучили в багатоповерхівку
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна в будинку та шість автівок.

У ніч проти п’ятниці, 10 січня, Росія здійснила атаку безпілотниками на Київ, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Уламки “Шахеда” влучили в будинок у Києві − подробиці

За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у будинку та шість автомобілів.

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Хроніка війни в Україні. 10 січня: «Росія продовжує атакувати українські позиції»

Хроніка війни в Україні. 10 січня: «Росія продовжує атакувати українські позиції»
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Тимур Дубовик
1г тому

ЗСУ відбивають атаки ворога в Курській області і стримують штурми на східному фронті; ЗСУ могли отримати десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та неякісну форму; “Шахеди” налетіли на Київ

За 9 січня зафіксували 144 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки фронту: Курахівський Покровський і Курський

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала оборонні рубежі ЗСУ неподалік Стариці та Вовчанська.

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