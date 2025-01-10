Обстріли України день за днем 01-10-2025

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Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна в будинку та шість автівок.
У ніч проти п’ятниці, 10 січня, Росія здійснила атаку безпілотниками на Київ, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у будинку та шість автомобілів.
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