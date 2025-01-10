У ніч проти 10 січня ППО збила 41 російський ударний дрон типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 9-10 січня − подробиці

72 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

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34 дрони були локаційно втрачені, один із них полетів назад до Росії.

На Київщині збитий безпілотник упав на багатоповерхівку, пошкоджені будівля і 20 автомобілів.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що потрібно знати

У ніч на 9 січня ППО збила 46 російських ударних дронів типу Shahed і дронів інших типів.

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У ніч проти 8 січня ППО збила 41 російський ударний дрон Shahed і БпЛА інших типів. Три БпЛА полетіли назад до Росії, а один − до Білорусі.

У ніч на 7 січня ППО збила 28 російських ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.