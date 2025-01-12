Обстріли України день за днем 01-12-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Цієї ночі російські війська знову атакували Україну безпілотниками. Є пошкодження через падіння збитих БПЛА.
У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 «шахеди» та безпілотники-імітатори.
Ворожі БПЛА летіли із напрямків міста Міллерово, Орла, Брянська та Курська.
Внаслідок ворожих атак в області пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля та магазин.
Протягом ночі російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство.