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LIVE Обстріли України Updated 13хв тому

Обстріли України день за днем 01-12-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-12-2025
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Київ Пост
9г тому

Сили ППО збили 60 дронів, 34 - локаційно втрачені

Сили ППО збили 60 дронів, 34 - локаційно втрачені
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Київ Пост
13хв тому

Цієї ночі російські війська знову атакували Україну безпілотниками. Є пошкодження через падіння збитих БПЛА.

У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 «шахеди» та безпілотники-імітатори.

Ворожі БПЛА летіли із напрямків міста Міллерово, Орла, Брянська та Курська. 

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Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження

Армія РФ гатить по Дніпропетровщині: є пошкодження
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок ворожих атак в області пошкоджена інфраструктура, адмінбудівля та магазин.

Протягом ночі російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. 

Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство. 

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